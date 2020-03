Biedronka wprowadza specjalne rozwiązania w związku z koronawirusem

Biedronka wprowadza w swoich sklepach specjalne rozwiązania: są to między innymi płyny dezynfekujące i chusteczki Dada dla klientów, zmiana czasu pracy sklepów i limity osób na terenie placówek. Pracownicy Biedronki również zostali objęci działaniami zabezpieczającymi. Sieć prosi też swoich klientów, by włączyli się do dbania o bezpieczeństwo i komfort zakupów.