Biedronka wprowadza stanowisko rzecznika klienta. Obejmie je Magdalena Koralewska

Codziennie ponad 3.000 sklepów sieci Biedronka zlokalizowanych w całej Polsce odwiedza ponad 4 miliony klientów. Chcąc budować jeszcze lepsze relacje, Biedronka z własnej inicjatywy powołała rzecznika klienta. Po raz pierwszy w historii polska sieć handlowa oddaje do dyspozycji klientów konkretną osobę, której rolą jest reprezentowanie ich głosu.

- Klienci są głównym powodem, dla którego istniejemy i to oni decydują o sukcesie naszej firmy. Dlatego, aby zagwarantować im jak najwyższy poziom zadowolenia, robimy absolutnie wszystko, żeby profesjonalizować obsługę klienta w naszych sklepach oraz w ramach istniejących struktur dedykowanych do obsługi klienta, a także w świadomości każdego z pracowników podczas wykonywania codziennych obowiązków - mówi Pedro Soares dos Santos, prezes Jeronimo Martins Group

Rzecznikiem klienta Biedronki została Magdalena Koralewska, która od ponad 20 lat związana jest z firmą. Jest dostępna dla wszystkich klientów sieci Biedronka w Polsce jako najwyższa instancja, do której mogą zgłosić się ze swoimi zapytaniami lub sugestiami po wyczerpaniu kontaktu z kierownikiem sklepu i Biurem Obsługi Klienta sieci Biedronka, funkcjonującym od 2008 roku. Magdalena Koralewska zdobywała doświadczenie zawodowe pracując m.in. w departamencie HR, co pozwoliło jej na dogłębne poznanie zasad funkcjonowania sieci Biedronka, jej struktur oraz kluczowych kontaktów w firmie.

- Uważam, że relacje oparte na zaufaniu i bliskości z klientami to podstawa w handlu. Dlatego cieszę się, że jako rzecznik klienta będę ich głosem. Mogę zagwarantować pełną otwartość na dialog i dogłębną analizę każdej sprawy, która do mnie trafi. Moje stanowisko jest niezależne od struktur Biedronki, ale chcę by efektem mojej pracy były również strukturalne zmiany w Biedronce. Dzięki temu nawet pojedyncze głosy będą realnie przyczyniać się do jeszcze wyższych standardów obsługi w całej sieci - mówi Magdalena Koralewska, rzecznik klienta w Polsce.

Klienci zazwyczaj w pierwszej kolejności kierują swoje pytania do kierownika sklepu Biedronka. Co ważne, aby mogli skorzystać z pomocy rzecznika klienta, powinni najpierw skierować swoją sprawę do Biura Obsługi Klienta. Jeżeli zgłaszający uzna, że zaproponowane przez BOK rozwiązanie nie jest dla niego satysfakcjonujące, wtedy może skontaktować się z rzecznikiem za pośrednictwem przygotowanego w języku polskim formularza, w którym należy podać numer sprawy nadany wcześniej przez BOK.

Stanowisko rzecznika klienta w Polsce jest niezależne od struktur operacyjnych Biedronki, ponieważ raportuje on bezpośrednio do działającego od 2005 roku rzecznika klienta całej Grupy Jeronimo Martins.