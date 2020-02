Biedronka z programem dla przyszłych menadżerów

Jego uczestnicy mają szansę poznać branżę detaliczną, a w przyszłości objąć stanowiska menedżerskie w firmie. Obok intensywnej i atrakcyjnej ścieżki rozwoju, zdobycia kluczowej wiedzy i praktycznych umiejętności, firma oferuje także umowę o pracę na czas nieokreślony, konkurencyjne wynagrodzenie, pakiet benefitów oraz wdrożenie w centrali firmy w Portugalii. Rekrutacja do programu trwa do 12 kwietnia br.

- Operations Management Trainee to prestiżowy program menedżerski, do którego co roku zapraszamy kilkunastu najzdolniejszych i najambitniejszych młodych ludzi. Wybrani kandydaci jako pełnoprawni pracownicy dołączają do Grupy Jeronimo Martins – międzynarodowej firmy, którą tworzy ponad 100 tysięcy osób w Polsce, Portugalii i Kolumbii. W niej, pod okiem doświadczonych menedżerów, zdobywają kluczową wiedzę biznesową i rozwijają praktyczne umiejętności oraz kompetencje liderskie. O skuteczności kształcenia menedżerów świadczy fakt, że zarówno CEO sieci Biedronka, jak i wielu dyrektorów w naszej firmie są absolwentami programu menedżerskiego - mówi Agnieszka Chojnacka-Moroz, Dyrektor EB, rekrutacji i rozwoju kadry menedżerskiej w Jeronimo Martins Polska.

Kolejna odsłona programu menedżerskiego Operations Management Trainee ruszy we wrześniu 2020 roku. Jego uczestnicy początkowy etap spędzą w Polsce i Portugalii, wdrażając i zaznajamiając się z organizacją i filozofią pracy Jeronimo Martins oraz poznając specyfikę branży retail i polskiego rynku. Przez kolejnych siedem miesięcy będą pracować bezpośrednio w sklepach Biedronka: wszystko po to, by jak najlepiej poznać specyfikę branży. Uczestnicy programu wezmą również udział w miesięcznym shadowingu, podczas którego będą towarzyszyć w codziennej pracy regionalnym menedżerom sprzedaży. W ten sposób stopniowo zdobywać będą kompetencje menedżerskie.

Po zakończeniu rocznego programu Operations Management Trainee jego uczestnicy będą kontynuować karierę w strukturach Jeronimo Martins, wybierając – w zależności od ich kompetencji, profilu i aktualnych potrzeb biznesowych firmy – jedną z następujących ścieżek rozwoju: operacyjną, logistyczną, zarządzania łańcuchem dostaw i zakupów. Po dwóch latach od rozpoczęcia pracy uczestnicy, po pozytywnej ocenie efektów ich pracy, otrzymają awans na stanowisko młodszego menedżera.

W Polsce Jeronimo Martins zatrudnia obecnie 70 tys. osób w oparciu o umowę o pracę i jest największym prywatnym pracodawcą w kraju. Jednym z fundamentów polityki kadrowej firmy jest awans wewnętrzny. Dowodem na jej skuteczność jest fakt, że ponad 90 proc. aktualnych menedżerów firmy objęło stanowiska w wyniku awansów.