Biedronka zakłada fundację wspierającą seniorów

- 25-lecie Biedronki jest dla nas dobrą okazją, by podziękować polskiemu społeczeństwu za zaufanie, jakim zostaliśmy obdarzeni i by wzmocnić nasze zobowiązania społeczne. Prowadząc biznes, który zaspokaja podstawowe ludzkie potrzeby i działa na dużą skalę, mamy możliwość przyczyniać się do znajdowania rozwiązań, które odpowiadają na wyzwania lokalnej społeczności i niosą realną pomoc potrzebującym. To dzięki Polsce Biedronka mogła się tak rozwinąć, a my czujemy związaną z tym odpowiedzialność. Właśnie z tego powodu uruchamiamy Fundację Biedronki, która skupi się na grupie osób, zmagających się z bardzo poważnymi wyzwaniami - mówi Pedro Soares dos Santos, Prezes Zarządu Grupy Jeronimo Martins.

Z danych i prognoz Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że co czwarty Polak ukończył już 60 lat, a w 2050 roku starsi ludzie będą stanowili 40% społeczeństwa. Polska jest jednym z najszybciej starzejących się społeczeństw na świecie i wielkim wyzwaniem staje się zapewnienie osobom starszym jak najlepszych warunków życia i opieki. Lata 2020-2030 zostały ogłoszone przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) „Dekadą zdrowego starzenia się” – chodzi o to, by seniorzy zachowali jak najdłużej sprawność fizyczną i psychiczną, samodzielność i możliwość niezależnego funkcjonowanie w społeczeństwie.

Cele Fundacji Biedronki

Fundacja Biedronki będzie wspierać starsze osoby, by żyły godnie, mogły dłużej cieszyć się zdrowiem i lepiej funkcjonowały na co dzień. Celami nowo powstałej Fundacji jest m.in. przeciwdziałanie ubóstwu, niedożywieniu, samotności i wykluczeniu społecznemu osób starszych. W tym celu Fundacja będzie prowadziła też działania na rzecz rozwoju wolontariatu na rzecz seniorów.

W 2020 r. Fundacja Biedronki będzie dysponowała budżetem 50 mln zł, a w kolejnych latach Fundator, czyli Jeronimo Martins Polska planuje przeznaczyć na wsparcie Fundacji od 7,5 mln do 20 mln euro rocznie.



- Wszyscy musimy czuć się zobowiązani do walki o lepsze życie seniorów, wolne od ubóstwa i samotności, która jest wielkim problemem. W Fundacji zaczniemy działać od razu z dużym programem, realnie podnoszącym jakość życia znaczącej grupy seniorów, a dzięki zapewnionym na działanie Fundacji środkom, już niebawem będziemy mogli ruszyć z innymi znaczącymi działaniami na rzecz lepszej kondycji osób starszych w Polsce - mówi Katarzyna Scheer, Prezeska Zarządu nowo powstającej Fundacji Biedronki.

Rada Fundacji Biedronki