Bisnode: Liczba likwidowanych sklepów wyhamowała, przybyło warzywniaków

Odnotowano wzrost liczby sklepów spożywczych, których liczba wzrosła do poziomu 62,3 tys. przy średnim, wzroście rocznym na poziomie 1,8 proc. Na to zanosiło się od początku roku, kiedy liczba sklepów spożywczych rosła w sposób zauważalny. Jak podaje Bisnode, jest to też efekt rządowego programu 500 plus. Małe sklepy spożywcze stały się beneficjentami polityki socjalnej polskiego rządu. Poza tym rosnąca świadomość Polaków oczekujących produktów lepszej jakości spowodowała wzrosty liczby piekarni i sklepów specjalizujących się w sprzedaży owoców i warzyw. Według danych Bisnode liczba warzywniaków w 2019 roku wzrosła o niemal 10 proc., a piekarni o 1,2 proc. Znacząco wzrosła także liczba sklepów odzieżowych, co tłumaczy się rosnącą popularnością systemu franczyzowego.

Spadek liczby sklepów zanotowano w branży sprzedaży ryb, kosmetyków czy księgarni - podaje Bisnode.

