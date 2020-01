Blue City podsumowuje 2019 rok. 7 nowych sklepów i 8 nowych punktów gastronomicznych

2019 rok przyniósł w Blue City kolejne zmiany, które wzmocniły pozycję centrum na warszawskim rynku handlowym oraz wpłynęły na wzrost odwiedzin centrum prawie o 10%, pomimo większej liczby niedziel niehandlowych. Natomiast liczba klientów przychodzących do centrum w niedziele z zakazem handlu wzrosła nawet dwukrotnie. Wszystko to Blue City zawdzięcza dalszemu rozszerzaniu unikatowej na rynku oferty rozrywkowej, gastronomicznej i handlowej.

W 2019 r. otwarto pierwsze i najnowocześniejsze w Warszawie kino Helios z komfortowymi salami Dream oraz park rozrywkowo – sportowy TEPfactor. Od dwóch lat Blue City oferuje powiększoną i wzbogaconą o nowe edukacyjne zabawy salę zabaw dla dzieci Inca Play.

Dużym wydarzeniem handlowym było otwarcie oczekiwanego przez klientów, pierwszego w Warszawie, a zarazem wzorcowego supermarketu EUROSPAR, który zastąpił Piotra i Pawła. Pojawiły się również takie sklepy jak: Wittchen, Olsen, Lillow, Tezenis, Spiżarnia Zdrowia oraz The House of Cheese. Przybyło również nowych lokali gastronomicznych: debiutujący na rynku koncept restauracyjny Societa!, restauracja Azia, Papa Diego, Van Dog oraz Helios Cafe, a także Bistro i Cafe IKEA. Dodatkowych powodów do odwiedzin dostarczyły organizowane przez Blue City imprezy: Jarmark Produktów Regionalnych, Shop Local, Black Friday, Kids Challenge by Egurrola Dance Kids, Rajdowe Lato w Mieście, finał WOŚP i wiele innych. Wraz ze zmianami w Blue City, zmieniła się strona internetowa centrum, na której pojawiły się nowe funkcjonalności.

W bieżącym 2020 roku Blue City również będzie intensywnie pracować nad rozszerzeniem oferty i wprowadzeniem wielu nowych udogodnień. W planie jest m.in. modernizacja oraz powiększenie strefy restauracyjnej, ale także remont toalet, nowa organizacja ruchu i odnowienie parkingów oraz niezbędne inwestycje w infrastrukturę techniczną.