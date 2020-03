Carrefour otworzył w Warszawie cztery sklepy franczyzowe

Sklepy convenience to obecnie najdynamiczniej rozwijający się format tradycyjny na polskim rynku. Klienci, którzy mają coraz mniej czasu, chcą zrobić szybkie zakupy i znaleźć produkty wysokiej jakości, przemieszczając się do pracy lub wracając z niej do domu. Carrefour, dostrzegając te trendy, dynamicznie inwestuje w rozwój najmniejszych sklepów we współpracy z małymi i średnimi polskimi przedsiębiorcami.

- Pod szyldem Carrefour w Polsce działa ponad 650 sklepów osiedlowych prowadzonych przez naszych franczyzobiorców w trzech różnych formatach. W 2019 roku otworzyliśmy ponad 100 nowych sklepów na terenie całego kraju – mówi Michał Florkiewicz, Dyrektor ds. sklepów convenience Carrefour Polska.

- Rok 2020 zapowiada się dla nas równie intensywnie. W ubiegłym miesiącu otworzyliśmy cztery sklepy franczyzowe w Warszawie jednego dnia, co potwierdza duże zainteresowane franczyzą oferowaną przez Carrefour. W ciągu pierwszych dwóch miesięcy tego roku otworzyliśmy już 10 sklepów. Szczególnie dynamicznie rozwijamy format pomarańczowy przeznaczony do dużych miast, a także naszą ofertę dla właścicieli stacji paliw – dodaje Florkiewicz.

Nowe sklepy w Warszawie zostały otwarte w następujących lokalizacjach:

• Warszawa Górskiego

• Warszawa Płocka

• Warszawa Rembielińska

• Warszawa Bełska

Carrefour, przygotowując swoja ofertę franczyzową, stworzył 3 formaty sklepów convenience, które obrazują wszystkie najważniejsze tendencje widoczne w zmianach zachowań zakupowych Polaków.

Pomarańczowy Carrefour Express Convenience to miejski sklep samoobsługowy wpisujący się w oczekiwania i szybkie tempo życia mieszkańców dużych aglomeracji, którzy chcą wygodnie i szybko zrobić zakupy spożywcze blisko domu lub pracy. W ofercie tych sklepów znajdziemy, między innymi, szeroki asortyment dań gotowych oraz jedzenia na wynos, gorącą kawę czy wypiekane na miejscu pieczywo.

Zielony Carrefour Express Minimarket, to nowoczesny osiedlowy mini supermarket dla wymagających klientów, ze stoiskiem tradycyjnej sprzedaży mięs i wędlin oraz bogatym asortymentem produktów świeżych, w tym produktów wysokiej jakości z segmentu premium oraz tzw. zdrowej żywności czy żywności ekologicznej.

Pod koniec 2018 roku Carrefour zaproponował także na polskim rynku nowy format - Carrefour Express Convenience dedykowany dla właścicieli stacji paliw. Ten koncept dający możliwość handlu 24/7, zyskuje coraz większą popularność. Jest połączeniem atutów osiedlowego sklepu spożywczego i sklepu na stacji paliw. Wszystkie elementy tego konceptu zostają dopasowane do wielkości lokalu znajdującego się na stacji oraz do jego lokalizacji: osiedlowej lub tranzytowej. Sieć oferuje również format Globi dedykowany dla mniejszych miejscowości i terenów wiejskich.