Carrefour udostępnia w Izabelinie lodówkę foodsharingową

Lodówka z hasłem „Punkt dzielenia się żywnością” stanęła przed sklepem Carrefour Express przy ul. Matejki 26 w Izabelinie. Każdy, kto w swojej kuchni znajdzie produkty, których nie zdąży zjeść w najbliższym czasie i które mogą się przeterminować, może oddać je do lodówki foodsharingowej przy sklepie. Dzięki temu skorzystać z nich mogą inni mieszkańcy Izabelina. Dodatkowo, supermarket Carrefour, w ramach przeciwdziałania marnotrawstwu produktów, również będzie oddawał do lodówki artykuły spożywcze, które mają krótki termin do spożycia, a są w pełni wartościowymi produktami.

- Cieszymy się, że udało nam się ogłosić nasze pierwsze wspólne przedsięwzięcie z Urzędem Gminy Izabelin jeszcze przed Bożym Narodzeniem. Każdy z nas na święta zwykle przygotowuje wiele smacznych potraw i niestety nie wszystkie zjadamy. Dlatego, jeżeli komuś po Wigilii lub w trakcie świąt zostaną bożonarodzeniowe dania, może się nimi podzielić i uchronić je przed zmarnowaniem – mówi Mariusz Szczurowski, Dyrektor Regionalny Carrefour Polska.

– Dzisiejsze uruchomienie lokalnego „Punktu dzielenie się żywnością” to też ważne działanie dla naszej sieci. Carrefour od wielu lat realizuje program „STOP Marnotrawstwu” i ma ambicję stać się liderem transformacji żywieniowej dla wszystkich. Realizując strategię transformacji żywieniowej, chcemy nie tylko propagować odpowiednią, uwzględniającą produkty ekologiczne dietę, ale też zachęcać do odpowiedniego gospodarowania jedzeniem, które kupujemy i które zostaje w naszych domach po przygotowaniu posiłków – dodaje Szczurowski.

Foodsharing to pierwszy krok w szerszym partnerstwie sieci i Urzędu Gminy Izabelin, któremu przyświeca hasło „Ludzie ludziom – drobny gest – wielka pomoc”. Wójt gminy Izabelin, Dorota Zmarzlak oraz kierownictwo Carrefour Polska mają plany wprowadzania kolejnych rozwiązań, które m.in. pozwolą wyeliminować wykorzystanie jednorazowych opakowań w lokalnym sklepie i będą zachęcały mieszkańców gminy do wprowadzania w swoim codziennym życiu idei less waste.

- Odpady i kwestia ich poprawnego i bezpiecznego zagospodarowania to sprawa nas wszystkich. Mieszkańcy Gminy Izabelin przykładają coraz większą uwagę do dbałości o środowisko, które nas otacza a świadomość, że podstawą jest ograniczanie ilości produkowanych śmieci jest coraz bardziej powszechna. Naszą współpracę z siecią Carrefour rozpoczynamy w szczególnym okresie świąt Bożego Narodzenia, od walki z marnowaniem żywności – bo to niestety jest czas kiedy marnujemy jej najwięcej a jednocześnie najłatwiej się nam zatrzymać i pomyśleć o innych. Mam też nadzieję, że będziemy pozytywnym przykładem i wypracujemy takie rozwiązania, które z łatwością będzie można przenieść do dowolnej lokalizacji w Polsce – mówi Dorota Zmarzlak Wójt Gminy.