Carrefour wprowadza wielorazowe woreczki na warzywa i owoce

- Dla tych, którzy zapomną swojego woreczka na zakupy, w naszych sklepach, w przystępnej cenie, dostępna jest alternatywa dla plastikowych toreb foliowych – wielorazowe woreczki wykonane w 100% z bawełny. Stoiska z nimi można znaleźć w pobliżu sekcji z owocami i warzywami. Woreczki są już dostępne we wszystkich hipermarketach i wybranych supermarketach. W ciągu najbliższych kilku tygodni, wielorazowe worki bawełniane będą dostępne we wszystkich hiper- i supermarketach - informuje sieć.

- Znaczne zmniejszenie wykorzystania torebek jednorazowych z tworzyw sztucznych to cel, który chcemy zrealizować wspólnie z klientami dla dobra naszej planety. Dlatego też wprowadziliśmy naturalne, w pełni bawełniane woreczki na warzywa i owoce, które klienci, mogą zakupić jeżeli w trakcie ich wizyty w sklepie okaże się, że zapomnieli swojej torebki wielokrotnego użytku. To rozwiązanie wprowadziliśmy w listopadzie w sklepie Carrefour Bio. Widzimy, że klienci chętnie z niego korzystają i przyczyniają się do walki z jednorazowym plastikiem – mówi Barbara Kowalska, Dyrektor ds. Jakości i Zrównoważonego Rozwoju Carrefour Polska.

Carrefour realizuje także szereg wewnętrznych działań w ramach polityki opakowaniowej firmy, która jest elementem strategii transformacji żywieniowej. Głównymi celami wyznaczonymi w obszarze polityki opakowaniowej są: wprowadzenie 100% opakowań marki własnej nadających się do recyklingu lub kompostowania do 2025 roku, wprowadzenie do sprzedaż toreb kasowych pochodzących w 100% z recyklingu odpadów do 2022 roku, a także redukcja masy opakowań marki własnej do 2022 roku o 5% w stosunku do roku 2017.