Centrum Focus Park ogranicza swoje działanie do apteki i drogerii

W pierwszy dzień obowiązywania ograniczeń, tj. w sobotę 14 marca 2020 roku o godzinie 12:00 w Centrum Handlowym Focus Park otwarte są drogeria Rossmann oraz ZIKO Apteka. Ze względu na niestandardową sytuację, liczba i rodzaj otwartych punktów, jak i godziny ich funkcjonowania mogą ulegać zmianie. Bieżące informacje dotyczące funkcjonowania Centrum Focus Park znajdują się na stronie www centrum oraz na oficjalnym fan page’u na portalu Facebook.

Klienci udający się do Centrum proszeni są o wcześniejszą weryfikację telefoniczną, czy sklep, do którego się udają jest otwarty. Numery telefonów do poszczególnych lokali znajdują się na stronie www.focuspark.pl/sklepy.

Jednocześnie, mimo ograniczenia w funkcjonowaniu obiektu, utrzymane zostają procedury bieżącej dezynfekcji. Wyposażenie i urządzenia znajdujących się na terenie części wspólnych - podłogi, elementy małej architektury, kosze na śmieci, donice, klamki, balustrady, poręcze, przyciski wind, klamki, a także podłogi i ściany korytarzy wiodących do toalet będą na bieżąco dezynfekowane. Także toalety wraz z ich wyposażeniem dezynfekowane będą częściej niż dotychczas, przy zachowaniu restrykcyjnych zasad higieny. Serwis sprzątający wyposażony został w dodatkowe środki czystości o silniejszym działaniu antybakteryjnym i wirusobójczym. Dodatkowo w godzinach nocnych prowadzone będzie ozonowanie toalet.

Obiekt na czas ograniczonego funkcjonowania będzie nieustannie monitorowany i odpowiednio zabezpieczony.