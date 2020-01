CH Plaza Rzeszów z pierwszą na Podkarpaciu kliniką Medicover Stomatologia

Medicover Stomatologia to sieć ponad 40 nowoczesnych klinik, które oferują kompleksowy zakres usług dentystycznych. Już w marcu będzie dostępna także dla wszystkich mieszkańców Rzeszowa. Nowa klinika powstająca w części biurowej CH Plaza Rzeszów zajmie powierzchnie ponad 300 mkw. Będzie to pierwsza klinika Medicover na Podkarpaciu.

W nowo powstającej klinice Medicover Stomatologia znajdzie się 6 nowoczesnych gabinetów z działającą na miejscu pracownią diagnostyczną RTG. Pozwoli to zaoferować szeroki zakres usług stomatologicznych i wykonywać specjalistyczne badania na miejscu.

– Klinika Medicover Stomatologia to pierwszy najemca CH Plaza Rzeszów, który dołączy do portfolio centrum w tym roku. Co bardzo ważne podpisana właśnie pięcioletnia umowa o współpracy pomiędzy Medicover a Keen Property Management, zarządcą rzeszowskiej Plazy daje mieszkańcom gwarancję długotrwałej, kompleksowej i fachowej opieki najlepszych specjalistów, stomatologów – tłumaczy Radosław Jamrozik, dyrektor CH Plaza Rzeszów.

Rzeszowska Plaza to jedno z najstarszych i najdłużej istniejących na rzeszowskim rynku centrów. W ubiegłym roku centrum przeszło gruntowną przebudowę przygotowującą powierzchnię dla nowych kluczowych najemców. Na dwóch piętrach, klienci mogą znaleźć ponad 70 lokali handlowych i punktów usługowych. Wśród nich m.in.: iklub fitness CityFit (funkcjonujący 24h/dobę), sportowy sklep Decathlon oraz sklepy Sizeer, 50Style, Quiosque, Monnari, Deichmann, CCC, Wojas, Martes Sport, Sephora, Rossmann, Hebe oraz funkcjonujący w ramach food courtu Subway, Protein Bar i Telepizza. Plaza Rzeszów połączona jest bezpośrednio z hipermarketem E. Leclerc, mając w ramach kompleksu, jako jedyne centrum w Rzeszowie ofertę hipermarketu. Centrum oferuje ponad 1,4 tys. bezpłatnych miejsc parkingowych.

Zarządcą CH Plaza Rzeszów jest Keen Property Management.