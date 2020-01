Circle K rusza z kampanią promującą program „Drogowe ABC”

„Drogowe ABC” to program edukacyjny organizowany przez Circle K Polska we współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem. Jego celem jest promowanie wiedzy na temat zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym wśród dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Poprzez połączenie nauki i zabawy dzieci zdobywają wiedzę na temat bezpiecznego poruszania się na drodze.

– Działania wspierające poprawę bezpieczeństwa na drodze są dla nas bardzo ważne. Wierzymy, że etap edukacji przedszkolnej, to najlepszy moment, by zacząć budować świadomość i kształtować prawidłowe postawy wśród najmłodszych. Dlatego, wspólnie z Polskim Czerwonym Krzyżem stworzyliśmy program edukacyjny „Drogowe ABC”, a jego pierwsza edycja została bardzo pozytywnie przyjęta przez wychowawców, rodziców i same dzieciaki. W tym roku powracamy z drugą edycją „Drogowego ABC”, która obejmie swym zasięgiem kolejne 25 tysięcy dzieci w całej Polsce. Zachęcamy do wspierania idei programu Klientów naszych stacji. Wystarczy kupić kawę, gorącą czekoladę lub herbatę, a część dochodów uzyskanych z ich zakupu zostanie przez nas przekazana do PCK, który wykorzysta je na realizację programu – mówi Rafał Droździak, dyrektor ds. Marketingu i Komunikacji w Circle K Polska.

Od 15 stycznia do 18 marca br. z każdej kawy, herbaty lub gorącej czekolady zakupionej na stacjach Circle K w całej Polsce, firma przekaże 10 groszy na realizację programu „Drogowe ABC”. Ciepłe napoje z ekspresu można samodzielnie przygotować w specjalnie zaprojektowanym kubku nawiązującym do szaty graficznej programu edukacyjnego. Kampania wspierana jest także medialnie poprzez spoty telewizyjne, radiowe oraz promocję w Internecie, także z udziałem influencerów. W program zaangażowali się również ambasadorowie Circle K – Tomasz Kuchar i Karolina Pilarczyk, którym temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest szczególnie bliski.

W ubiegłym roku, dzięki pierwszej edycji programu „Drogowe ABC” 25 tysięcy dzieci z 242 przedszkoli w 12 województwach poznało zasady bezpiecznego uczestniczenia w ruchu drogowym. Druga edycja rozpocznie się w marcu br. Program w całości finansowany jest ze środków przekazanych przez jego współorganizatora – firmę Circle K.