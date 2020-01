Coraz więcej e-sklepów sprzedaje rękodzieło

- Większość sprzedających online to ludzie z żyłką do handlu - swój asortyment sprowadzają, aby sprzedać go z zyskiem. Jednak, jak wynika z raportu firmy GS1, internet bardziej niż tradycyjne sklepy sprzyja rzemieślnikom. Aż 1/4 sprzedawców w sieci to osoby z pasją, którą przekształcili w biznes, a teraz samodzielnie - a zazwyczaj własnoręcznie - wykonują większość produktów dostępnych w ich ofercie. Wiele z takich przedmiotów trafia po prostu na aukcje internetowe, jednak przystępność platform takich jak Shoper sprawia, że rzemieślnicy coraz częściej otwierają własne e-sklepy - mówi Oliwia Tomalik, Marketing Manager Shoper.

Tłumaczy, że wysyp niszowych, rzemieślniczych sklepów w sieci zbiega się ze wzrostem liczby świadomych klientów,chcących wpływać na rynek i gospodarkę przez swoje wybory konsumpcyjne. Przechodzimy od polowania na niskie ceny do zainteresowania, skąd pochodzą produkty, kto je wytwarza i w jaki sposób to robi. W efekcie kupujemy więcej rzeczy lokalnych, wyprodukowanych ekologicznie. W badaniu przeprowadzonym przez firmę Grupę Mobilną Qpony-Blix aż 61 proc. respondentów zadeklarowało, że chętnie sięga po produkty lokalnych wytwórców.

- Sklep internetowy daje sprzedawcom-pasjonatom szansę podkreślenia swojej lokalności i pokazania w jaki sposób działają. W przeciwieństwie do serwisów typu marketplace, gdzie kupujący widzi nazwy produktów uszeregowane według ceny, we własnym sklepie właściciele mogą prowadzić bloga oraz zamieszczać filmy opowiadające o produkcji i produktach. Dostają przestrzeń na przedstawienie własnych wizji prowadzenia biznesu i opowiedzenie swoich historii - wyjaśnia Oliwia Tomalik.

Internet to także doskonałe miejsce dla rzemieślników, którzy nadają starym przedmiotom nowe życie. Usługi, które niemal wymarły offline, potrafią powrócić w sieci w zaskakujący sposób.

- Przechodzenie rzemieślników do internetu wiąże się z faktem, że narzędzia do sprzedaży w sieci stają się coraz bardziej intuicyjne i łatwiej dostępne. Sklep na platformie Shoper można uruchomić w krótkim czasie, przeznaczając na start zaledwie 1000 zł. Działalność wymaga naturalnie podstawowego rozeznania w zasadach o prowadzeniu biznesu, ale dzięki wykorzystaniu przez nas modelu SaaS wiedza informatyczna nie jest sprzedawcy niezbędna. Nie musi się on znać na oprogramowaniu sklepu, hostingu czy nawet kampaniach w google czy na Facebooku, by sprzedawać. Tym wszystkim zajmuje się dostawca narzędzia, a sam sprzedawca ma czas, by wciąż doskonalić się w tym, co umie najlepiej, czyli rękodziele, szczególnie, że niebawem mogą posypać się zamówienia - podsumowuje Oliwia Tomalik.