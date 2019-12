Częstochowa zamierza oddać kupcom targowisko w dzierżawę na dwa lata

Chodzi o tzw. Ryneczek w Częstochowie, położony w rejonie miejskiego deptaku, Alei Najświętszej Maryi Panny, równolegle do przecinającej go głównej linii kolejowej. Jak wynika z relacji lokalnych mediów, Stowarzyszenie Kupców Targowiska "Wały Dwernickiego" 15 lat temu wydzierżawiło targowisko od miasta i przez ten czas zainwestowało w to miejsce znaczną kwotę.

Termin obowiązywania umowy kończy się w tym roku; kupcy liczyli na jej przedłużenie. Według ich relacji otrzymali takie zapewnienie przed ostatnimi wyborami parlamentarnymi, a po nich zdecydowano się jednak na przetarg - na dzierżawę na okres dwóch lat.

W tej sprawie narósł spór. W ub. tygodniu na wniosek opozycyjnych radnych PiS odbyła się nadzwyczajna sesja rady miasta, podczas której odrzucono projekt uchwały ws. przedłużenia dzierżawy. Kupcy uczestniczyli w sesji przygotowani na okupację urzędu miasta. Po niekorzystnym dla nich wyniku głosowania miało dojść m.in. do przepychanek słownych.

W czwartek odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli zarządu Stowarzyszenia Kupców Targowiska "Wały Dwernickiego" i władz Częstochowy. Jak przekazały strony w wydanym po nim wspólnym oświadczeniu, celem była rozmowa o przyszłości miejskiego targowiska i możliwości rozwiązania zgodnego z prawem, a także interesem społecznym i zawodowym osób handlujących na Ryneczku.

Przedstawiciele zarządu stowarzyszenia kupców oświadczyli, że "zachowanie niektórych osób pragnących reprezentować środowisko handlowców z Ryneczku wykroczyło, zarówno w czasie spotkania z prezydentem miasta (12 grudnia), jak i w dniu nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Częstochowy (13 grudnia), poza ramy i normy ogólnie przyjęte".

Zarząd stowarzyszenia kupców przeprosił częstochowskich samorządowców za formy napaści słownej, do których doszło w czasie wizyt handlowców w urzędzie miasta. Ocenił, że "rozwiązanie problemu i wypracowanie kompromisu jest możliwe tylko poprzez racjonalny, rzeczowy i dojrzały dialog między stowarzyszeniem, a przedstawicielami władz miasta i miejskimi radnymi".

"Prezydent Miasta Częstochowy oświadcza, że przyjmuje wyjaśnienia przedstawicieli Stowarzyszenia i po kolejnym wysłuchaniu ich argumentów, deklaruje ze swej strony zaproponowanie rozwiązania związanego z dzierżawą targowiska, które byłoby zgodne z oczekiwaniami handlujących, a jednocześnie brało pod uwagę interes publiczny miasta Częstochowy" - napisano ponadto w oświadczeniu.

"Prezydent skieruje na najbliższe posiedzenie Rady Miasta projekt uchwały dotyczący wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym Stowarzyszeniu Kupców +Wały Dwernickiego+ targowiska miejskiego na okres dwóch lat. Chce też wspólnie z zarządem Stowarzyszenia zarekomendować Radzie Miasta przyjęcie tego projektu na najbliższej sesji Rady Miasta Częstochowy, zaplanowanej na 19 grudnia" - zaznaczono we wspólnym oświadczeniu.