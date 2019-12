Czy jesteśmy eko podczas zakupów?

Czy troska o środowisko ma wpływ na decyzje zakupowe Polaków?

Co prawda 61,3% respondentów przyznało, że świadomie stara się wybierać produkty, które nie są zapakowane w plastik, jednak tylko 26,5% zdarza się zrezygnować z zakupu z powodu nieekologicznego opakowania.

O ile respondenci nie są skłonni do rezygnacji z produktów, które postanowili kupić, o tyle chętnie dopłacają do opakowań przyjaznych środowisku - 42,9% deklaruje, że jest w stanie zapłacić więcej, jeśli produkt zapakowany jest ekologicznie.

W wynikach ankiety widać, że zdecydowana większość Polaków przyzwyczaiła się do wielorazowych toreb i uczyniła z nich niezbędny element codziennych wyjść do sklepu — korzysta z nich aż 96,3% respondentów. Mniej popularne są własne, wielorazowe opakowania na produkty sypkie, warzywa czy owoce — używa ich jedynie 39,6%.

Czy Polacy zwracają uwagę na możliwości recyklingu?

Respondenci naszej ankiety okazali się wrażliwi na kwestie związane z recyklingiem oraz powtórnym wykorzystywaniem opakowań. 81,6% z nich zwróciło uwagę na małą dostępność opakowań zwrotnych i uznało je za przeszkadzające. Aż 98,2% uznało także, że automaty do zwrotu butelek z kaucją powinny być powszechniej dostępne.

Również papierowe gazetki reklamowe okazały się polem, na którym — zdaniem ankietowanych — jest wiele do poprawy. 91,1% z nich uważa, że powinny być drukowane w mniejszych nakładach, a 95,9% - że powinny być drukowane wyłącznie na papierze pochodzącym z recyklingu.

Czy Polacy lubią żywność ekologiczną?

49% ankietowanych wybiera żywność ekologiczną, jeśli jest ona dostępna w sklepie, w którym akurat robią zakupy. 52,1% z nich owoce, warzywa i jajka częściej kupuje na bazarze lub w warzywniaku niż w supermarkecie.

26,4% zdarza się robić zakupy w sklepach wyłącznie ze zdrową żywnością, a 7,4% robi w nich zakupy częściej niż w supermarketach.

Kim byli respondenci?

W ankiecie wzięło udział 2563 osób, z czego 19,5% to mężczyźni, a 80,5% to kobiety. 83,9% respondentów to osoby w wieku 18-44 lat.

Pochodzą z miejscowości i miast o różnej wielkości, jednak wyniki w tej kategorii rozkładają się całkiem proporcjonalnie — od 14% do 26,7%.

Dodatkowo 8,3% wszystkich respondentów to przedsiębiorcy.

Jeszcze kilka ciekawostek

Najliczniejszą grupą, która używa własnych, wielorazowych opakowań na produkty na wagę, okazali się respondenci w wieku 65+ — robi tak aż 59,3% z nich. Najrzadziej własnych opakowań używają natomiast osoby w przedziale wiekowym 25-34 — tylko 35,8% tej grupy wiekowej.

63,6% kobiet i 49,9% mężczyzn stara się wybierać produkty, które nie są zapakowane w plastik.

Mieszkańcy miejscowości poniżej 10 tys. mieszkańców kupują warzywa, owoce i jajka na bazarach i w warzywniakach najczęściej (60,6%), natomiast mieszkańcy największych miast powyżej 500 tys. mieszkańców — najrzadziej (40,7%).