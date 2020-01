Dave Lewis: Będziemy kontynuować transformację Tesco w Polsce

- W Europie Środkowej nasz zespół pracuje nad znaczącym programem transformacji Tesco. Powoduje to pewne zakłócenia naszego biznesu, szczególnie w przypadku Polski. W tym rejonie zdecydowaliśmy się na przejście na model dwuwymiarowy. Co to oznacza? Zmniejszyliśmy o połowę powierzchnię naszych największych sklepów, a w kompaktowych hipermarketach zmniejszyliśmy asortyment z 40 tys. do nieco ponad 10 tys. SKU. Z wyłączeniem Polski sprzedaż w tym rejonie spadła o 3,7% w ciągu 19 tygodni; 3% tego wpływu wynika z kombinacji zamknięć placówek czy ulepszenia asortymentu - mówił szef Tesco Dave Lewis, podczas rozmowy z inwestorami.

- Zawsze trudno jest dokładnie przewidzieć, jak zareaguje firma, gdy wprowadza się tak znaczące zmiany. Ale cieszę się z postępów, który robimy. Będziemy kontynuować tę transformację. Jesteśmy w połowie drogi do miejsca, w którym chcieliśmy być, szczególnie pod względem tego, co chcemy osiągnąć w Polsce - dodał Dave Lewis.

