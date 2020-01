Dino otworzyło w 2019 roku 243 nowe sklepy

Dino Polska S.A. otworzyła w 2019 r. 243 nowe sklepy wobec 202 marketów rok wcześniej. Na koniec 2019 r. sieć liczyła 1218 sklepów. Powierzchnia sprzedaży sklepów Dino wyniosła 472,2 tys. mkw. wobec 375,7 tys. mkw. rok temu.

Przypomnijmy, po trzech kwartałach 2019 r. przychody ze sprzedaży polskiej sieci marketów spożywczych Dino Polska S.A. wyniosły 5,5 mld zł, przy wzroście sprzedaży w istniejących sklepach (LfL) o 11,4%. W okresie od stycznia do końca września 2019 r. spółka przeznaczyła na inwestycje 629 mln zł, co stanowi wzrost o 33% w stosunku do analogicznego okresu 2018 r. W tym czasie sieć powiększyła się o 138 marketów Dino, obejmując na koniec trzeciego kwartału br. łącznie 1113 obiektów.

– Cieszy nas rosnąca sprzedaż w istniejącej sieci marketów reprezentowana poprzez stabilny, dwucyfrowy wskaźnik LfL. Odbieramy to jako dowód zaufania klientów do marki Dino. Ofertę produktową budujemy z dużą troską, przywiązujemy wagę do opinii naszych klientów i obserwujemy trendy konsumenckie, dlatego codziennie zapewniamy nie tylko szeroki wybór produktów, ale także wprowadzamy dużo nowości i stale rozwijamy m.in. stoisko z owocami i warzywami – mówił Szymon Piduch, prezes zarządu Dino Polska S.A.

