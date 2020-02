Dyrektor Wasz Sklep Spar: Do sieci rocznie będzie dołączać przynajmniej 50 nowych sklepów

Wasz Sklep Spar – należący do Spar Group wyłączny operator licencji Spar na terenie Polski – zakłada, że do sieci rocznie będzie dołączać przynajmniej 50 nowych sklepów. Tym samym w ciągu czterech lat sieć obejmie ponad 400 placówek. Będą one zaopatrywane z dwóch, a docelowo trzech rozbudowanych centrów dystrybucyjnych w całej Polsce.