EBOR pożyczy Lidlowi i Kauflandowi 120 mln euro na rozwój w Grecji i Mołdawii

EBOR znów inwestuje w niemieckiego giganta handlu Schwarz Group. Sieć otrzyma do 120 mln euro pożyczki, w tym do 70 mln euro na inwestycje w Grecji i do 50 mln euro na inwestycje w Mołdawii. Całkowity koszt projektu to 310 mln euro.