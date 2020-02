Echo Investment kupuje centra handlowe należące do Tesco

Echo Investment kupuje trzy centra handlowe pierwszej generacji należące do grupy Tesco. Na działkach położonych w Poznaniu, Łodzi i Krakowie może powstać łącznie ok. 240 tys. mkw. powierzchni mieszkaniowej, biurowej i handlowo-usługowej. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi około 190.000 mkw. Cena netto za nieruchomości wyniesie łącznie co najmniej 42 500 000 euro.