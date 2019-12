Ekonomiści ING oczekują wzrostu dynamiki sprzedaży w grudniu br. oraz I kw. 2020

Główny Urząd Statystyczny podał w piątek, że sprzedaż detaliczna w cenach stałych w listopadzie 2019 r. wzrosła o 5,2 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym spadła o 2,4 proc. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących wzrosła w ubiegłym miesiącu o 5,9 proc. rok do roku.

"Spodziewamy się wzrostów dynamiki sprzedaży detalicznej w grudniu i I kw. 2020, m.in. z powodu niskiej bazy z ub. roku. Możliwe, iż jakiś wypływ będą miały podwyżki pensji minimalnej. Dalej jednak oczekujemy, że dynamika wzrostu PKB będzie spowalniać w kolejnych kwartałach. W 4kw19 prognozujemy spowolnienie z 3,9 proc. do 3,7 proc. rdr. W 2020 tempo wyniesie 3,0 proc. rdr" - napisano.

Według ekonomistów ING BŚ piątkowe dane GUS o sprzedaży świadczą o stabilnym wzroście, pokazującym wyższą skłonność do oszczędzania, pomimo wypłat nowych świadczeń socjalnych. Wyjaśniono, że powodem nieznacznie mocniejszego od oczekiwań rynkowych wzrostu ogólnej dynamiki sprzedaży detalicznej są sklepy niewyspecjalizowane (dyskonty, markety), co może być związane z zakupami bieżącymi.

"Z kolei wzrost wydatków w kategoriach opisujących dobra trwałe był zbliżony do października. Nie widać większej skłonności do wydatków przed Świętami, czy w wyniku szeroko zakrojonych +promocji+" - oceniono. Zauważono, że dane o inflacji pokazują bowiem, iż od paru lat, na początku sezonu letniego i zimowego, ceny rosną coraz mocniej, po to aby pokazać obniżki i promocje w kolejnych miesiącach.

"Dane nie sygnalizują, aby istotnie miała rosnąć skłonność do wydatków w związku ze +spływaniem+ płatności z nowego 500+, obejmującego pierwsze dziecko. Już dane za III kw. 2019 r. pokazały że skłonność do wydatków jest mniejsza, dane za IV kw. 2019 r. nie wskazują, aby wydatki miały silniej przyspieszyć, z opóźnieniem w IV kwartale" - oceniono.

Według ekonomistów w całym czwartym kwartale br. wzrost konsumpcji wyniesie około 4,1 proc. rok do roku, a więc będzie zbliżony do 3,9 proc. rdr z trzeciego kwartału 2019.

"Rodziny zaspokoiły najbardziej palące potrzeby wydatkowe po uruchomieniu pierwszej edycji programu. Pojawienie się 500+ na 1sze dziecko miało za to wpływ na rynek mieszkaniowy, gdzie nastąpiło przedłużenie wzrostów cen" - dodano.