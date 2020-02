Amazon w Polsce: Co czeka polski e-handel?

- Aby zobaczyć, co może nastąpić w najbliższej przyszłości, warto przyjrzeć się Australii, gdzie Amazon wystartował pod koniec 2017 r. Marka Amazon monitorowana jest w australijskiej edycji badania YouGov BrandIndex, co umożliwiło śledzenie rozwoju firmy - mówi Agnieszka Górnicka, prezes agencji badawczej Inquiry.

- Mimo że oferta Amazon na rynek australijski była znacznie bardziej rozbudowana, niż przy wejściu na jakikolwiek rynek wcześniej, w początkowych 2 latach Amazon nie odnotował spektakularnego wzrostu. Konsumenci potrzebowali czasu, by nabrać zaufania do marki, a dodatkowo w mediach pojawiły się liczne artykuły krytykujące Amazon za znaczące zróżnicowanie cen pomiędzy Australią a USA (np. 1049$ przeliczeniu na dolary amerykańskie w porównaniu z 604$ za iRobot Roomba 890). Dopiero ubiegłoroczny sezon zakupów świątecznych przyniósł radykalny przyrost liczby klientów, co ilustruje załączony wykres - tłumaczy ekspertka.

- Przez cały 2018 i 2019 r. odsetek Australijczyków kupujących w Amazon rósł bardzo powoli, osiągając poziom ok. 13 proc. w listopadzie 2019 r. Jednak ubiegłoroczny okres świątecznych zakupów wiele zmienił - odsetek klientów kupujących w Amazon wzrósł w ciągu kilku tygodni do poziomu 17-19 proc., a w przeciwieństwie do poprzedniego roku, wysoki poziom utrzymał się przez cały styczeń. To w grudniu Amazon umożliwił australijskim klientom zakupy z USA poprzez australijską witrynę, co niewątpliwie wpłynęło na atrakcyjność oferty - mówi Agnieszka Górnicka.

- W Polsce Amazon startuje ze stosunkowo dobrej pozycji, ponieważ od dłuższego czasu dostępna jest polska wersja niemieckiej strony, co ułatwiło zakupy klientom z naszego kraju jeszcze przed oficjalnym wejściem na nasz rynek. W badaniu "Zakupy internetowe Polaków " zrealizowanym przez Inquiry w listopadzie 2019 r. odsetek osób, które kupiły coś w Amazon w ciągu ostatniego roku wynosił już ponad 10 proc. W ślad za wejściem do Polski należy oczekiwać wprowadzenie usług Amazon Prime, Amazon Echo, Alexa i innych ofert, które zrewolucjonizowały rynek e-commerce w innych krajach - dodaje.

Agnieszka Górnicka dodaje, że najważniejsze marki na polskim rynku e-commerce to Allegro i OLX, na trzecim miejscu jest Aliexpress. - Walka z tak silną konkurencją nie będzie łatwa, a klienci w Polsce kładą duży nacisk nie tylko na ceny, ale i koszty dodatkowe, takie jak koszty wysyłki. Tak jak w Australii, badanie YouGov BrandIndex pozwoli nam monitorować sytuację na naszym rynku - podsumowuje ekspertka.