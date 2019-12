Ekspert: Dobre wyniki konsumpcji to efekt 500+ i obniżki podatków

Dyrektor PIE zauważył, że nie jest przypadkowe, iż dane o sprzedaży detalicznej są dobre akurat jesienią.

"Nałożyło się na to kilka czynników, które pozwoliły gospodarstwom domowym zwiększyć konsumpcję, a jak wiemy, redystrybucja dochodu przez państwo zawsze wywołuje większą konsumpcję indywidualną. Pisał już o tym Kalecki" - dodał.

Arak stwierdził, że to przede wszystkim efekt poszerzenia programu 500+ na pierwsze dziecko. Pieniądze zaczęły być przelewane we wrześniu, a efekt - poprzez stymulowanie konsumpcji - nakręcił też koniunkturę gospodarczą.

"Drugi czynnik to obniżenie stopy podatkowej z 18 na 17 proc., czyli gospodarstwa domowe dostały na koniec października więcej pieniędzy". Ekonomista powiedział, że dzięki temu kilkaset zł więcej trafiło do budżetu gospodarstw domowych, a konsumenci z niższych decyli zarobkowych nadwyżki w budżetach domowych przeznaczają na konsumpcję.

"Na to nałożyło się zlikwidowanie podatku dochodowego dla podatników poniżej 26 lat" - stwierdził dyrektor PIE. Dodał, że to grupa która przytłaczająco dużą część dochodu przeznacza na konsumpcję. "Mogło to podnieść wskaźniki związane ze sprzedażą nawet o kilka dziesiątych pp." - powiedział Arak.

"Jak się wszystko weźmie pod uwagę, to wyniki nie powinny nikogo dziwić" - dodał. "W listopadzie skumulowały się wszystkie czynniki wprowadzane po to, by stymulować koniunkturę gospodarczą. Grudzień nie powinien za bardzo odbiegać od tego trendu" - podsumował.