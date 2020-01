Ekspert: Prognozy przewidują niezachwianą korzyść z inwestycji w sklepy online

- Zgodnie z danymi Eurostatu, w samym 2017 r. 68% konsumentów zrealizowało zakupy online. Z perspektywy globalnej, dobra kondycja całej branży oraz wpływ nowoczesnych technologii na gospodarkę przekładają się na to, że rynek staje się coraz bardziej konkurencyjny, co z kolei przynosi realne korzyści dla wszystkich jego użytkowników - mówi Michał Czechowski, dyrektor zarządzający SwipBox Polska.

Tłumaczy, że sprzedaż online dystansuje handel tradycyjny, ale trudno prognozować upadek sklepów stacjonarnych. Nadal dysponują one odpowiednimi narzędziami oraz zapleczem i konsekwentnie przyciągają konsumentów, którzy większość swojego czasu spędzają w Internecie. - Tendencje zakupowe ewoluują, lecz nie wszystkie produkty cieszą się na tyle dużym popytem, aby generować sprzedaż wyłącznie w obszarze e-commerce. Z drugiej strony w samej Europie w ciągu kilkunastu ostatnich lat liczba kupujących online wzrosła około dwukrotnie. Raport Wordpay Global Payment zorientowany na płatnościach internetowych przedstawia trendy oraz prognozuje wzrosty rynku e-commerce do 2021 r. W ciągu najbliższego roku największą dynamikę będzie można zaobserwować w Holandii i we Włoszech. W czołówce znajdują się również Turcja oraz Niemcy. W przyszłym roku wartość handlu internetowego w Polsce ma natomiast wynieść 13 miliardów USD - mówi ekspert.

- Ciekawy trend wskazują z kolei badania przeprowadzone przez Gemius. Wynika z nich, że 64% osób realizujących zakupu w Internecie jest poniżej 34. roku życia. Konsumenci w sieci nie szukają już wyłącznie informacji, lecz równie chętnie nabywają produkty. Można zatem wywnioskować, że tradycyjną podróż do galerii handlowej stopniowo zastępuje chęć skorzystania z urządzenia z dostępem do sieci - dodaje.

- Nie bez znaczenia jest zatem rozwój urządzeń mobilnych, które do tej pory służyły konsumentom w głównej mierze do zdobywania informacji czy samego przeglądania towarów. Dynamika jest determinowana przez osoby wychowane w dobie Internetu. Wkraczają one w ścieżki zakupowe, a swoje ulubione produkty nabywają poprzez smartfon, który w e-handlu coraz skuteczniej zastępuje im laptopa. Ten rok może być zatem szczególnie wyjątkowy w zakresie ewolucji aplikacji mobilnych samych sklepów. Największym markom zależy przecież, aby maksymalnie uprościć procesy zakupowe. - tłumaczy.

- Nie jest tajemnicą, że konsumenci doceniają wygodę realizacji zakupów w dowolnym miejscu oraz czasie. Ponadto, chcą mieć dostęp do możliwie najszerszej oferty produktowej, analizują ceny, a swoimi opiniami dzielą się z innymi użytkownikami rynku. Skuteczna realizacja potrzeb stanowi również wyzwanie dla branży kurierskiej, która także idzie z duchem czasu, implementując nowoczesne rozwiązania technologiczne. Czas realizacji przesyłki jest przecież jedną z nadrzędnych wartości, która współgra z oczekiwaniami, wymaganiami oraz finalnie satysfakcją klienta końcowego - podsumowuje Michał Czechowski.