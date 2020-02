Ekspert: Rok 2020 będzie okresem dalszej digitalizacji procesów sprzedażowych

Rok 2020 będzie okresem dalszej digitalizacji procesów sprzedażowych. Analityka danych, „wciągnięcie” klienta do wielokanałowej sprzedaży i umiejętne budowanie z nim relacji to jedne z kluczowych wyzwań branży handlowej w 2020 roku - mówi serwisowi portalspozywczy.pl Karolina Karolczak, Partnership & Procurement Director w Sodexo Benefits and Rewards Services Polska.