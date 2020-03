Ekspert: W każdej trudnej sytuacji gospodarczej warto poszukać możliwości rozwoju

– Obserwujemy już pierwsze symptomy kryzysu i narastającego napięcia inwestorów, co w dłuższej perspektywie odbije się negatywnie na gospodarce światowej. Jeśli pomimo wszelkich starań, wirus rozprzestrzeni się w Polsce, również nasza gospodarka odczuje negatywne skutki z tym związane – mówi serwisowi portalspozywczy.pl Robert Noceń, partner zarządzający w Kancelarii KPN Business & Legal Strategic Consulting.

– Poza drobnymi sygnałami rosnących obaw polskich konsumentów, które zaobserwowałem w trakcie kilku ostatnich dni: większy popyt na produkty suche – pakowane (makaron, ryż, cukier) i higieniczne (papier toaletowy, środki dezynfekujące), zwiększonymi kolejkami w aptekach, w których chyba wszyscy kupujący prosili o środki antybakteryjne i maski chirurgiczne, a także wydłużonym oczekiwaniem na zakupy spożywcze ze sklepu internetowego, postrzegam obecną sytuację jako stabilną, choć z elementami pewnego napięcia i niepokoju – mówi ekspert.

Tłumaczy, że w przypadku zaostrzenia się kryzysu związanego z rozwojem koronawirusa w Polsce, a w konsekwencji zwiększeniu się obaw konsumentów najdotkliwiej odczują to branże nastawione na masową obsługę klientów m.in.: turystyczna, transportowa: lotnicza i kolejowa, usługowa: imprez masowych, kinowa, teatralna, ale również i wielkie centra handlowe, sieci spożywcze i restauracyjne.

– Ograniczenia w działalności, a zatem spadek dochodów, dotknie też firmy prowadzące działalność kulturalno-edukacyjną, takie jak domy kultury, szkoły językowe, kluby prowadzące zajęcia artystyczne dla dzieci, punkty zabaw, typu "małpi gaj"i kluby fitness – dodaje.

Zauważa, że w przypadku zamknięcia szkół, wielu rodziców stanie przed problemem opieki nad dziećmi. Rodzice będą też licznie korzystać z urlopów lub zwolnień lekarskich, co może mieć przełożenie na produktywność przedsiębiorstw. – W każdej trudnej sytuacji gospodarczej warto jest jednak poszukać możliwości rozwoju. Uważam, że ze względu na problemy gospodarki światowej związane z koronawirusem, rośnie potencjał dla wzrostu popytu wewnętrznego i zewnętrznego dla polskich marek i produktów – mówi ekspert.

– Zachęcałbym naszych rodzimych producentów do poszukiwania możliwości wykorzystania kryzysu do większej promocji ich marek, poszukiwania partnerstwa strategicznego z innymi firmami z branży, w której działają, np. by wspólnie zwiększyć udział importu swoich produktów, również do Chin, zamiast prowadzić wyniszczające wojny cenowe na rynkach europejskich, czy światowych. Jednak za najważniejsze zadanie dla nas wszystkich – konsumentów – uważam zachowanie zdrowego rozsądku, racjonalne myślenie i dbanie o przestrzeganie podstawowych zasad higieny osobistej – podsumowuje Robert Noceń.