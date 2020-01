Empik.com podsumowuje 2019 rok

Za platformą Empik.com kolejny udany rok, zakończony znaczącymi wzrostami w zakresie liczby obsłużonych zamówień, ilości użytkowników, a także wdrażania nowych usług i funkcjonalności. Prowadzony konsekwentnie w ostatnich latach wielokanałowy rozwój przyniósł kolejne wzrosty wskaźników, co pozwala firmie plasować się w ścisłej czołówce największych sklepów internetowych w Polsce. Klienci mogą znaleźć tu nie tylko produkty kojarzone z ofertą stacjonarnych salonów Empik, ale także szeroki wybór artykułów z kategorii takich jak: Dom i Ogród, Dziecko i Mama, Zdrowie i Uroda, AGD, Elektronika czy Sport.

Średnia miesięczna liczba użytkowników strony internetowej wyniosła ponad 5,2 mln osób. W porównaniu z rokiem 2018, aplikacja mobilna zanotowała blisko 300% wzrost liczby użytkowników. W sumie w obydwu kanałach platforma obsłużyła blisko 185 mln wizyt, a zamówienia były składane średnio co 5 sekund, w tym ponad milion pochodziło z poziomu aplikacji. Według badania Gemius/PBI, tylko w grudniu Empik.com zanotował ponad 5,8 mln realnych użytkowników i ponad 139 mln odsłon, a aplikacja mobilna serwisu ponad 1,2 mln użytkowników.

Przełomowym momentem ubiegłego roku bez wątpienia był Black Friday. Tego dnia strona internetowa została odwiedzona ponad 1,3 mln razy, co stanowiło 25% wzrost w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej. Aż 1/5 całego ruchu pochodziło z aplikacji mobilnej – to 3 razy więcej niż w 2018. W sumie klienci dokonali ponad 70 tys. zamówień, czyli o ponad 40% więcej niż przed 12 miesiącami, a w szczytowych momentach platforma obsługiwała nawet 5 000 zamówień na godzinę. Wyraźnie widać przy tym zmieniające się preferencje Polaków i zwrot ku urządzeniom mobilnym – zakupy z wykorzystaniem smartfona wzrosły rok do roku o ponad 100%.

Nie bez znaczenia w rozwoju całej platformy pozostaje pakiet dodatkowych usług, jakie Empik oferuje klientom. Przy dokonywaniu zakupów pomocna jest usługa Click&Collect, dzięki której klienci mają możliwość rezerwacji towaru online, a następnie odebrania go w wybranym sklepie. W porównaniu do danych za 2018 rok, korzysta z niej ponad 50% więcej użytkowników.

Wzrasta znaczenie programu Mój Empik, który zrzesza już blisko 5 mln użytkowników. W 2019 roku zarejestrowało się do niego ponad 6% więcej osób niż rok wcześniej, a liczba dokonanych przez nich transakcji wzrosła o blisko 20%. Coraz większą popularnością cieszy się usługa subskrypcyjna Empik Premium, oferująca bogaty pakiet korzyści – od darmowej dostawy, po zniżki na zakupy czy pakiety kulturalne. Stanowi ona istotny element integracji strategii online i offline.