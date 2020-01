Eurocash: Planujemy kolejne fazy wdrożenia i udostępniania eurocash.pl Market

We wrześniu Eurocash uruchomił platformę eurocash.pl Market. Jak wyglądała jej działalność do końca 2019 roku i w jaki sposób firma chce ją rozwijać w roku 2020?

- Eurocash.pl Market to platforma marketplace, która łączy bezpośrednio producentów towarów i produktów z właścicielami sklepów małoformatowych w całej Polsce. Dzięki niej, przedsiębiorcy mogą zamawiać produkty spoza bieżącej, hurtowej oferty Grupy Eurocash. Są to przede wszystkim produkty lokalne, niszowe, limitowane, ekologiczne i importowane produkty spożywcze, ale także produkty przemysłowe takie jak zabawki, elementy wyposażenia domu czy AGD - mówi serwisowi portalspozywczy.pl Jan Domański, rzecznik prasowy Grupy Eurocash.

- Platforma miała swoją premierę w połowie września. W ramach pierwszej fazy wdrożeń, która zakończyła się w grudniu, dostęp do platformy otrzymali prawie wszyscy przedsiębiorcy, którzy zaopatrują swoje sklepy w Eurocash Dystrybucja i którzy korzystają z platformy zakupowej eurocash.pl. Docelowo chcemy, aby z tego rozwiązania mogli korzystać wszyscy klienci Grupy, a więc ok. 80 tys. przedsiębiorców - dodaje.

Jakie produkty cieszą się największą popularnością? - Są to przede wszystkim artykuły dla dzieci, takie jak np. zabawki, puzzle czy różnego rodzaju gry. W związku z tym, że ruszyliśmy z platformą w okresie przedświątecznym, dużym zainteresowaniem cieszyły się również artykuły bożonarodzeniowe, takie jak bombki, lampki i dekoracje. Popularna jest także tzw. zdrowa żywność i produkty kuchni świata oraz smakowe herbaty i różne odmiany kawy - mówi przedstawiciel Grupy Eurocash.

- W pierwszych miesiącach funkcjonowania platformy skupiliśmy się na jej sprawnym wdrożeniu, ale także na wsparciu franczyzobiorców. Zbieraliśmy pytania i komentarze dot. bieżącego korzystania z naszego narzędzia, zarówno podczas spotkań „twarzą w twarz” jak i poprzez nasze Biuro Obsługi Klienta - dodaje.

- Największą korzyścią, na jaką wskazują detaliści, jest przede wszystkim szerokość oferty produktowej. W jednym miejscu mogą znaleźć indeksy, które do tej pory zamawiali na własną rękę poza Grupą Eurocash. Dostęp do produktów niespożywczych doceniają szczególnie właściciele sklepów w mniejszych miastach i na terenach wiejskich. Nasi klienci chwalą również intuicyjność platformy. Widzimy, że klienci do nas chętnie wracają. Po pierwszym zakupie na platformie, zazwyczaj taki detalista do nas wraca, i składa kolejne zamówienia. W tym momencie naszym największym wyzwaniem jest promocja platformy i zainteresowanie nią jak największej grupy przedsiębiorców - tłumaczy.