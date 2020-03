Eurocash: Sklepy są dobrze zatowarowane. Problem może stanowić dostępność pracowników

"Żywność jest dostępna, a my robimy wszystko, by łańcuch dostaw funkcjonował. Na dziś nie widzę zagrożenia w możliwości kupna żywnosci w sklepie, a w żadnej kategorii produktów nie mamy braków w dostępności. Jesteśmy przygotowani na dalsze dostarczanie - w tej chwili nasz service level wrócił na ponad 90 proc." - powiedział członek zarządu i dyrektor finansowy Jacek Owczarek.



"Jesteśmy największym hurtownikiem w kraju. Zarządzamy dużym łańcuchem dostaw, który obejmuje m.in. centra logistyczne, hurtownie oraz centra cash and carry. Faktem jest, że w ostatnich dniach mieliśmy piki sprzedażowe większe niż historyczne, ale one powoli się wygładzają, zaczynamy wracać do normalnej aktywności gospodarczej, co oznacza, że duża część żywności jest już w sklepach albo w lodówkach klientów, co pozwala z większym optymizmem spojrzeć na działalność łańcucha dostaw" - dodał.



Owczarek powiedział, że po piku w sprzedaży sklepy są dobrze zatowarowane, a Eurocash nie obserwuje braków w sieci własnej ani w sieciach franczyzowych oraz nie zaobserwował problemów z dostawami.

"Z punktu widzenia sklepów, jeżeli były problemy to krótkoterminowe - nie zaobserwowaliśmy sytuacji, żeby jakieś zamówienie nie opuściło naszego magazynu logistycznego w ciągu dwóch dni" - powiedział.



"Natomiast jeśli chodzi o Frisco w Warszawie - popyt jest tak duży, że termin dostawy był nawet na 9 dni do przodu - to są miejsca, gdzie jest to najbardziej widoczne - z punktu widzenia konsumenta. Z punktu widzenia sklepów nie widzę problemów w dostępności, jeśli chodzi o współpracę z nami" - dodał.