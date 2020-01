Europejskie Centrum Konsumenckie zbadało geoblokowanie

Europejskie Centrum Konsumenckie jako "tajemniczy klient" w 200 sklepach sprawdziło, jak wygląda geoblokowanie w praktyce.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami e-sklepy nie mogą uniemożliwiać klientom z innego kraju UE dokonania zakupu na ich stronie internetowej. Sprzedawcy nie mają jednak obowiązku wysyłki towaru do kraju, do którego nie przewidują dostawy - zaznaczyło ECK.

Sprawdzono 200 sklepów - 100 polskich oraz 100 zagranicznych, po 20 z Niemiec, Czech, Słowacji, Litwy i Francji. Sklepy te w swoich regulaminach zaznaczyły, że nie wysyłają paczek poza swój kraj. Polskie sklepy badano z perspektywy niemieckiego klienta, zagraniczne - polskiego konsumenta. Badanie polegało na prześledzeniu procesu zamówienia na stronie internetowej oraz dodatkowej weryfikacji za pośrednictwem korespondencji mailowej.

Okazało sie, że uniemożliwianie zakupu zagranicznym klientom często wynika z błędnych formularzy kontaktowych oraz zbierania zbyt dużej ilości danych. Polskie e-sklepy często korzystają z identycznych formularzy zamówień, które uniemożliwiają wprowadzenie danych kontaktowych spoza kraju. Jak wynika z obserwacji ECK, z wieloma sprzedawcami można się umówić za pomocą e-maila, w większości przypadków wymaga to jednak wysłania wiadomości w języku kraju przedsiębiorcy.

Podstawowym problemem uniemożliwiającym zawarcie umowy przez stronę internetową e-sklepu okazały się formularze, często uniemożliwiające wpisanie innego kraju zamieszkania, kodu pocztowego, czy numeru telefonu nawet jesli klient wybrał odbiór osobisty.

Złożenie zamówienia było możliwe tylko w siedmiu ze stu polskich sklepów, w jednym z 20 na Litwie i we Francji oraz we dwóch na 20 sprawdzonych w Niemczech i Czechach. W sprawdzonych sklepach na Slowacji w ogóle nie było takiej możliwości.

Dodatkowa korespondencja mailowa z e-sklepami wykazała, że niektórzy sprzedawcy starają się umożliwić zakupu, a nawet przesłać towar do kraju klienta, mimo że w swoim regulaminie nie oferują takiej możliwości. W Polsce takie podejście wykazało 45 sklepów, ale 36 sklepów utrudniało lub wręcz uniemożliwiło zawarcie umowy.

Na Litwie prokonsumenckim podejściem wykazało się osiem sklepów, w 11 dokonanie zakupu było utrudnione lub niemożliwe.

W Niemczech proporcja ta wynosiła cztery do 16, na Słowacji osiem do 13, a w Czechach 10 do ośmiu. We Francji tylko 1 sklep chciał zawrzeć transakcję, a w 18 przypadkach utrudniano to bądź uniemożliwiano.