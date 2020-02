Gemini Park w 2019 roku: Wzrost obrotów i liczby klientów

Gemini Park Bielsko-Biała zakończyło rok z rekordową w 10-letniej historii frekwencją sięgającą blisko 5,5 mln klientów, co stanowi wzrost liczby odwiedzających w stosunku do poprzedzającego roku. I tak, w zestawieniu z 2018 rokiem, liczba klientów tego centrum handlowego wzrosła o 1 proc.

Dla porównania w tym samym okresie galerie w całym kraju zanotowały średni spadek rzędu 2,7 proc. - podaje Top- Key. Wzrost liczby klientów, pomimo niedziel niehandlowych i kondycji rynku, pozwolił Gemini Park utrzymać się blisko 4 punkty proc. ponad indeksem ogólnopolskim. Tym samym Gemini Park znalazł się w niewielkim gronie galerii, które zanotowały w 2019 roku wzrosty.

- To już drugi rok z rzędu, kiedy skutecznie opieramy się negatywnemu trendowi footfall, który wynika przede wszystkim z wprowadzonej w życie ustawy ograniczającej handel w niedzielę i święta. Co więcej, wynik ten osiągamy w niesprzyjających dla rynku warunkach - mówi Krzysztof Brączek, dyrektor Gemini Park Bielsko-Biała. - Jest to dobra prognoza na 2020 rok, zwłaszcza, że od początku roku znów wzrosła liczba niedziel wolnych od handlu - dodaje. Dobrą prognozą na przyszłość są także obroty, jakie osiągnął Gemini Park i jego najemcy. Te w 2019 roku w porównaniu do 2018 roku wzrosły aż o 11 proc.!

Wynik również wyróżnia się na tle rynku. Ten w 2019 roku zanotował średni wzrost obrotów rzędu 1,2 proc. dla galerii w woj. śląskim i 1,9 proc. dla galerii w całym kraju. Osiągnięte w 2019 roku obroty pozwoliły Gemini Park utrzymać się odpowiednio 8,8- i 8,1-punktu proc. ponad indeksami rynkowymi notowanymi przez ReIndex. - W 2019 roku obserwowaliśmy bardzo stabilny wzrost obrotów. To wynik, który cieszy, tym bardziej, że został on osiągnięty zgodnie z naszymi założeniami i we wszystkich 12 segmentach oferty - mówi Brączek.

Galeria jest jedną z nielicznych na Podbeskidziu, która od wprowadzenia ograniczenia promuje się jako otwarta w każdą niedzielę.

Pomaga jej w tym kampania „SUPEROTWARTA”, promująca ofertę rozrywkową, spędzania czasu wolnego, usługową i gastronomiczną. Dzięki konsekwentnie realizowanemu projektowi, w 2019 roku w porównaniu do 2018 centrum zanotowało 17 proc. wzrost footfall w niedziele wolne od handlu. Co więcej, niedzielna frekwencja stanowi już 50 proc. średniej dziennej liczby odwiedzin notowanej w 2019 r.