GIS chce uporządkować rynek suplementów diety

GIS: Nowy rok to dobra okazja do rzucenia palenia

Decyzję o określeniu maksymalnych dziennych poziomów spożycia niektórych witamin i składników w suplementach diety podjął Zespół ds. Suplementów Diety przy Głównym Inspektoracie Sanitarnym. Przyjęte pod koniec 2019 r. uchwały dotyczą witaminy B6, żelaza, magnezu i miedzi.

"Celem tych uchwał jest wprowadzenie pewnego porządku i przejrzystości na rynku suplementów diety" - powiedział zastępca dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia GIS dr Przemysław Rzodkiewicz. W 2019 r. Zespół ds. Suplementów Diety podjął 21 uchwał, z czego 16 dotyczyło witamin i składników mineralnych. Uchwały te - dodał przedstawiciel GIS - są kierowane przede wszystkim do producentów, ale również i do konsumentów.

Podanie maksymalnych dziennych poziomów witamin i składników mineralnych określa, w jakim zakresie ich spożycie jest bezpieczne dla zdrowia konsumenta. Jednocześnie precyzuje ono w jakich sytuacjach wobec producentów suplementów diety może być wszczynane postępowanie wyjaśniające. Dyr. Rzodkiewicz wyjaśnia, że chodzi głównie o ustalenie czy przekroczenie maksymalnej dawki w danym produkcie jest uzasadnione i czy można go zakwalifikować do suplementów diety, a nie do produktów leczniczych.

"Uchwała jest stanowiskiem ekspertów, a nie przepisem prawa, jednak producenci suplementów diety powinni brać ją pod uwagę" - podkreśla specjalista. Dodał, że Zespół ds. Suplementów Diety pracuje nad kolejnymi uchwałami, tym razem dotyczącymi witamin E i K oraz dodatkowych składników mineralnych. Planowane są też uchwały dotyczące składników roślinnych oraz innych, jakie mogą występować w suplementach diety.

W skład Zespołu wchodzą specjaliści różnych dyscyplin, lekarze, farmaceuci, dietetycy, technolodzy żywności oraz eksperci zdrowia publicznego. Uchwały podejmowane są oparciu o badania naukowe i najnowszą wiedzę w danej dziedzinie, mogą być zatem korygowane w zależności od nowych ustaleń.

Rzecznik GIS Jan Bondar uważa, że chwały te są ułatwieniem dla przedsiębiorców, ale poza porządkowaniem rynku są też odpowiedzią na rozwijającą się w internecie szarlatanerię oferującą leczenie wielu schorzeń przy użyciu ogromnych dawek witamin i minerałów. "Chodzi nam o to, aby przeciętny konsument tak łatwo temu nie ulegał" - dodał.