Grupa Metro podpisała globalną deklarację o wycofaniu jaj z chowu klatkowego

Europa Wschodnia to motor napędowy Grupy Metro

Grupa Metro – której punkty w Polsce funkcjonują pod nazwą Makro – nie będzie już sprzedawać jaj oraz płynnych przetworów jajecznych pochodzących z hodowli klatkowej. W Polsce Makro podpisało deklarację o rezygnacji z jajek "trójek" już w 2017 roku. Tym razem deklaracja obejmuje wszystkie kraje, w których funkcjonuje grupa Metro, a jest ich aż 26.

Okres przejściowy różni się w zależności od sytuacji społecznej i ekonomicznej danej części świata – w krajach Europy Zachodniej i Południowej potrwa do 2022 roku, Europy Wschodniej – w tym w Polsce, Rosji i na Ukrainie – do 2025 roku, a w krajach azjatyckich, w tym w Chinach, do 2027 roku.

Decyzja grupy Metro świadczy nie tylko o coraz większej odpowiedzialności i świadomości dużych biznesów w temacie dobrostanu zwierząt, ale pokazuje także aktywne zaangażowanie przedsiębiorstw w poszukiwanie i rozwój lepszych pod względem warunków dla zwierząt alternatywnych systemów hodowli.

– Decyzja Makro z 2017 roku o podpisaniu deklaracji o rezygnacji z jajek z chowu klatkowego niezmiernie nas ucieszyła, natomiast globalna polityka potwierdza, że firma traktuje poważnie kwestię dobrostanu zwierząt na całym świecie, nawet w krajach, w których ten temat nie jest jeszcze powszechny – mówi Maria Madej, koordynatorka kampanii biznesowych Stowarzyszenia Otwarte Klatki – Gratulujemy grupie Metro i dziękujemy, że wysłuchali próśb konsumentów, ta decyzja wpłynie pozytywnie na życie milionów zwierząt – dodaje Madej.

Odejście od chowu kur w systemie klatkowym ma silne poparcie wśród społeczeństwa. Według badań przeprowadzonych w lutym 2018 roku przez IBRiS na zlecenie Stowarzyszenia Otwarte Klatki 82,4% ankietowanych uważa, że hodowla klatkowa nie zapewnia kurom odpowiednich warunków, a wyniki Eurobarometru wskazują, że aż 90% obywateli Unii Europejskiej pragnie poprawy ochrony zwierząt.

Polska jest jednym z największych producentów jaj w Europie – jak mówi dyrektorka Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz Katarzyna Gawrońska ponad jedna trzecia wyprodukowanych jajek przeznaczona jest na eksport. Pomimo że firmy w Polsce od kilku lat pracują nad wycofaniem jaj z chowu klatkowego, zmiany w systemie produkcji są powolne.

– Już niedługo na całym świecie może zabraknąć chętnych na importowanie jajek pochodzących z chowu klatkowego – komentuje Maria Madej – Prowadzimy rozmowy z producentami jaj odnośnie alternatywnych metod chowu i mamy nadzieję, że klatki już niedługo przejdą do historii – dodaje.

Globalna polityka Grupy Metro jest dowodem na to, że trend rezygnacji z jajek "trójek" nie obejmuje już tylko USA czy Europy Zachodniej, ale także kraje wschodnie.