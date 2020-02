Grupa Muszkieterów w 2019 roku: Wzrost obrotów, zwiększenie kapitału zakładowego

Intermarché – transformacja sieci i nowy koncept

W 2019 roku sieć Intermarché, wraz z przymarketowymi stacjami paliw utrzymała solidne obroty na poziomie 5,18 miliarda złotych. Obroty like-for-like (na sklepach porównywalnych) wzrosły w tym czasie o 3,3 proc. Najistotniejszym przedsięwzięciem we wskazanym okresie było zaprezentowanie nowej platformy marki Intermarché w Polsce. Najważniejsze obszary, w których obecnie pozycjonowana jest sieć to przede wszystkim świeżość, bliskość, inspiracja i optymizm. Celem Intermarché jest zaproponowanie klientom nie tylko świeżych produktów o najwyższej jakości, ale również codziennych inspiracji, dzięki którym bez trudu będą mogli prowadzić zdrowsze życie i lepiej się odżywiać.

Rok 2019 obfitował w otwarcia nowych punktów handlowych, stacji paliw, a także rozszerzanie oferowanych usług Intermarché. W pierwszym kwartale ub.r. szeregi Grupy Muszkieterów powiększyły się o trzy kolejne supermarkety i trzy stacje paliw. Dzięki tym otwarciom Intermarché umocniło swoją pozycję lidera przymarketowych stacji paliw. W 2019 roku sieć rozwinęła także usługę Drive. Umożliwia ona zamówienie produktów przez stronę internetową i ich odbiór w specjalnie wyznaczonej do tego strefie, znajdującej się przed supermarketem. Artykuły zakupione przez internet są pakowane i dostarczane przez obsługę sklepu bezpośrednio do samochodu klienta.

– Mamy świadomość zmieniającego się rynku handlowego, obostrzeń wynikających na przykład z zaostrzania zakazu handlu w wybrane niedziele, rosnącej presji kosztowej, a także rosnących oczekiwań klientów. Właśnie dlatego na bieżąco udoskonalamy ofertę produktową i pozycjonowania cenowego Intermarché oraz koncepty naszych supermarketów. Koniecznością stała się również seria zmian organizacyjnych m.in. w łańcuchu dostaw czy w procesach sklepowych. Oczekiwania w stosunku do tradycyjnych sklepów „off-line” nieustannie rosną, ale staramy się im sprostać, dostrzegając potencjał branży spożywczej i całego rynku retail w Polsce. Mamy jeszcze dużo do zrobienia, aby znaleźć się w miejscu, do którego dążymy. Zapoczątkowane zmiany dają już jednak wymierne efekty, co powinno się potwierdzić w 2020 roku – mówi Marc Dherment, Dyrektor Generalny Grupy Muszkieterów w Polsce i dodaje – W 2020 roku planujemy otwarcia kolejnych supermarketów, stacji paliw, a także punktów, w których dostępna jest usługa Drive.

Bricomarché – 2019 rok upłynął pod hasłem e-commerce