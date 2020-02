Grupa Super Zoo stawia na karmy z certyfikatem MSC

Super ZOO Sp. z o.o. jako jeden z liderów rynku zoologicznego, planuje zwiększać asortyment karm dla zwierząt z certyfikatem MSC, tak aby do roku 2025 w ofercie sklepu Telekarma.pl i e-Kakadu znalazło się minimum 80% dostępnych na polskim rynku produktów z dzikimi rybami i owocami morza, które posiadają certyfikat MSC (z wyłączeniem produktów w markach własnych innych sklepów).

Super ZOO Sp. z o.o. jako pierwsza polska firma z branży zoologicznej podjęła zobowiązanie wprowadzenia do sprzedaży szerokiego asortymentu karm dla zwierząt z certyfikatem MSC. Super ZOO Sp. z o.o. dąży do tego, by jak największa część produktów w ofercie jego sklepów pochodziła od wytwórców, którzy do produkcji wykorzystują ryby i owoce morza, z certyfikowanych połowów.

Telekarma.pl i e-kakadu.pl są z jednymi z liderów na polskich rynku, wśród internetowych sklepów zoologicznych. Od przeszło dekady rozwijają szeroką ofertę produktów dla psów, kotów, gryzoni, królików, fretek, ptaków i ryb akwariowych. Posiadają w sprzedaży zarówno pokarmy jak i akcesoria dla zwierząt.

– Pragniemy wspierać działania na rzecz promowania zrównoważonego rybołówstwa i produktów z certyfikatem MSC oraz rozwoju programu MSC w Polsce. Poprzez szereg działań promocyjnych chcemy stopniowo zwiększać dostępność i sprzedaż karm z dodatkiem ryb posiadających ten certyfikat. Równocześnie zobowiązujemy się wspierać dostawców w dążeniu do większego zaangażowania się w ochronę żywych zasobów mórz i oceanów oraz zwiększenia liczby certyfikowanych surowców w produkcji karm dla zwierząt – mówi dyrektor e-commerce Super ZOO Polska.



– W polskich domach mieszka ponad 8 mln psów i 6 mln kotów, a ich właściciele coraz częściej decydują się na zakup gotowych karm, także tych z dodatkiem dzikich ryb. Dlatego tak ważne jest by do produkcji karm stosowane były surowce pochodzące ze zrównoważonych źródeł – mówi dr Marta Potocka, Fisheries and Commercial Manager MSC w Polsce. – Cieszy nas, że Super ZOO Polska dołączyło do grona firm, które kształtują swój asortyment w sposób odpowiedzialny, z poszanowaniem ekosystemów morskich. To także wspaniała wiadomość dla wszystkich właścicieli psów i kotów, którzy chcą mieć pewność, że ich wybory zakupowe są dobre także dla oceanów i zamieszkujących je zwierząt.