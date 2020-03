Gulliver - lody dla odkrywców

Klienci oczekujący jeszcze większych doznań smakowych sięgają po linię Gulliver TRIO. Harmonijna kompozycja masy lodowej, czekolady i sosu to połączenie dla prawdziwie wymagających smakoszy (co ważne, Augusto jako jedna z nielicznych marek proponuje tego rodzaju lody). Wyróżnikiem całego portfolio marki Gulliver jest szczególna dbałość o jakość składników, z jakich lody są produkowane. Czekolada spełnia najwyższe normy jakości, jest chrupiąca, o doskonałym smaku. Nie odpada od loda, co szczególnie doceniają konsumenci. Lody powstają na bazie płynnego mleka, co ważne – pochodzącego z polskich mleczarni. Także wykorzystywane w lodach owoce pozyskiwane są w większości z polskich upraw. Obecność lodów Gulliver w sklepowej zamrażarce to gwarancja udanej rotacji w sezonie lodowym 2020, dlatego już teraz warto je zamówić do swojego sklepu.