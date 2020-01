GUS: sprzedaż detaliczna w cenach stałych w grudniu wzrosła o 5,7 proc. rdr

View this post on Instagram

Po wprowadzeniu podatku cukrowego, co planuje rząd, ceny napojów słodzonych mogą wzrosnąć nawet o 1/3 - przestrzega Konfederacja Lewiatan 🥤 . #konfederacjalewiatan #cenynapojow #napoje #napojeslodzone #slodkienapoje #napoje #beverages #sweetbeverages #podatekcukrowy #sugar #sugartax #sugaraddict #podatek #podatki #tax #taxes