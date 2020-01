Handel coraz częściej przybiera formę wielokanałową. Jak reagować na nowe potrzeby konsumentów?

Według danych firmy badawczej Gfk 11 milionów Polaków robi zakupy w Internecie. Obroty całej branży wynoszą 440 mld złotych, z czego 39 mld przypada już na zakupy online. Raport pokazuje też, że im zamożniejszy klient, tym chętniej dokonuje zakupów w nowoczesnej formie. Dla sieci detalicznych zamożny klient zawsze będzie najcenniejszy, a to oznacza również, że muszą się one dobrze przygotować na jego potrzeby, w tym na zakupy dokonywane za pośrednictwem różnych kanałów sprzedaży. Nikt nie lubi czekać na dostawę, czy na potwierdzenie dostępności produktu. Czarnym scenariuszem, który grozi trwałą utratą zaufania klienta jest przyjęcie zamówienia, a następnie jego anulowanie z powodu braku towaru na stanie magazynowym. Tutaj z pomocą przychodzą technologie i to nie tylko dobrze znane systemy ERP.

- Dziś, aby zrealizować zamówienie, pracownik sklepu zazwyczaj używa wydruku z systemu ERP, aby odnaleźć zamówiony towar w sklepie lub w magazynie. Niektóre elementy zamówienia mogą być już sprzedane, a niektóre zamówienia są niejednoznaczne co utrudnia ich skompletowanie i wydłuża czas realizacji. Sklep traci czas na szukanie towarów i zdarza się, że będzie musiał odrzucić zamówienie. Właśnie dlatego powstają rozwiązania, mające na celu usprawnienie tego procesu - mówi Phil Fisher, kierownik projektu HALO w Checkpoint Systems.

Jak wynika z badań rynku przeprowadzonych przez firmę Forrester i organizację branżową National Retail Federation dokładność stanów magazynowych stanowi problem aż dla 56% sprzedawców detalicznych, którzy wdrażają programy sprzedaży wielokanałowej. Rozwiązaniem, które jest w stanie zniwelować ten problem jest technologia RFID. Dzięki niej dokładność stanów magazynowych może zostać zwiększona z 65-75% do 93-99%.

Firma Checkpoint, będąca częścią CCL Industries, jest dostawcą zintegrowanego rozwiązania RF/RFID dla sprzedawców. Checkpoint Systems, odpowiadając na potrzeby sieci detalicznych stworzył nowoczesną platformę oprogramowania HALO, która jest wyposażona w funkcję zarządzania wielokanałowego i zarządzania zadaniami.