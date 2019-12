Handel wydaje najwięcej na reklamę, nie oszczędzają też producenci żywności m.in. słodyczy

Po dziewięciu miesiącach br. polski rynek reklamy był wart 6,9 mld zł. Dynamika wyniosła 2,9 proc. w porównaniu do roku poprzedniego. Wzrost przyspieszył z 0,1 proc. w pierwszym kwartale do 6,3 proc. w trzecim. Internet zwiększył swój udział w rynku do 36,5 proc., a wartość wydatków na reklamę telewizyjną spadła o 0,7 proc. - wynika z danych firmy Starcom.