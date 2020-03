Hebe wdraża zasady bezpieczeństwa i reglamentuje wybrane produkty

Mięso na wtorek: Konserwy wróciły do łask

- Informujemy, iż w trosce o chęć zagwarantowania dostępu do środków higienicznych oraz wirusobójczych jak najszerszej grupie klientów po oferowanej przez nas cenie, jedna osoba może zakupić maksymalnie 5 sztuk produktów z wymienionych kategorii: żele antybakteryjne, mydła, żele pod prysznic, uzupełniacze do mydeł i żeli w płynie oraz produkty do higieny intymnej - podaje Hebe.

W trosce o bezpieczeństwo klientów i pracowników, sieć wdrożyła specjalne zasady postępowania w najbliższym czasie. Sieć zwraca się z prośbą o zachowanie ostrożności i przestrzeganie zaleceń Ministerstwa Zdrowia oraz WHO.

W sklepach udostępnione zostały środki dezynfekujące, na bieżąco czyszczone są także terminale płatnicze. Od poniedziałku 16.03 br. sklepy stacjonarne są czynne do godziny 18:00. Ograniczona została ilość pracy operacyjnej konsultantów w sklepach stacjonarnych.

Sieć prosi klientów o korzystanie w pierwszej kolejności z płatności elektronicznej oraz o zachowanie bezpiecznej odległości od pracowników i pozostałych klientów (co najmniej 1-1,5 m) oraz zakrywanie ust i nosa podczas kichania. Dla wspólnego bezpieczeństwa prosi również o ograniczenie dotykania produktów na półkach oraz używania testerów.

Drogerie apelują ponadto o rezygnację z zakupów stacjonarnych w przypadku, gdy klienci mają oznaki infekcji oraz jeżeli w ostatnim czasie mieli kontakt z osobami zakażonymi lub przebywającymi w kwarantannie.

- Godziny otwarcia poszczególnych sklepów stacjonarnych są na bieżąco aktualizowane w lokalizatorze Google maps. Zachęcamy do korzystania z zakupów on-line, gdzie sprzedaż jest prowadzona na bieżąco. Terminy dostaw mogą ulec czasowemu wydłużeniu ze względu na zaistniałą sytuację - informuje Hebe.

