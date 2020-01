Hipermarkety nadal ciągną w dół wyniki Carrefoura

W kluczowym czwartym kwartale 2019 r. sprzedaż porównywalna Carrefoura wzrosła o 3,1 proc., do poziomu 21,7 mld euro. Przez cały rok odnotowano wzrost LfL również wyniósł o 3,1 proc.: sprzedaż wyniosła 80,7 mld euro. Ale za tymi liczbami kryją się przeciwstawne trendy. Na francuskim rynku sprzedaż spadła o 2,4 proc. w czwartym kwartale, głównie w efekcie słabych wyników hipermarketów (-3,4 proc.). Sieci na pewno nie pomogły strajki. Rosła natomiast sprzedaż w supermarketach (+2,2 proc.) i sklepach convenience (+1,1 proc.).

W całej Europie sprzedaż LfL w IV kwartale wzrosła o 0,4 proc., i był to najwyższy wzrost od czasu ogłoszenia planu "Carrefour 2022". W Belgii porównywalna sprzedaż spadła o 1,1 proc. do 1,1 mld euro w czwartym kwartale. Przez cały rok sprzedaż wyniosła 4,2 mld euro, co stanowi spadek o 1,5 proc. Włochy nadal borykają się ze spadkiem obrotów LfL (o 2,6 proc. za 2019 rok), podczas gdy Hiszpania (+ 0,1 proc.) rośnie, a kraje Europy Wschodniej, jak Polska (+ 4,9 proc.) i Rumunia (+ 3,6 proc.) odnotowują zadowalające wyniki. Najlepiej Carrefour radził sobie w Brazylii (+ 10,4 proc.) i Argentynie (+ 52,3 proc.).

