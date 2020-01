House of Asia z kampanią „Azja Express”

DeCare: Gotowanie to silny trend. Internet, telewizja i podróże inspirują Polaków w kuchni

W Chinach trwają przygotowania do najważniejszego w chińskim kalendarzu święta – Chińskiego Nowego Roku, nazywanego inaczej Świętem Wiosny. Obchody trwać będą tradycyjnie 15 dni i zakończą się Świętem Latarni.

Chiński Nowy Rok świętują nie tylko Chińczycy, ale również sympatycy chińskiej kultury i tradycji. Wśród nich znajduje się firma House of Asia, która jako pierwsza w segmencie marek oferujących produkty orientalne postanowiła uczcić to ważne chińskie święto kampanią „Azja Express”.

W jej ramach w sieciach handlowych, dyskontach oraz wybranych sklepach tradycyjnych pojawią się m.in. ekspozycje produktów oraz materiały POS. Ponadto klienci będą mogli skorzystać z promocji i wziąć udział w degustacjach produktów w wybranych sklepach, a użytkownicy Frisco.pl – powalczyć w konkursie o voucher na wycieczkę do Azji z biurem podróży ITAKA.

Akcja wsparta będzie działaniami contentowymi w mediach społecznościowych, serwisach tematycznych i prasie handlowej oraz kampanią zasięgową Google Ads. Na stronie www.houseofasia.pl opublikowany zostanie chiński horoskop, dzięki któremu każdy będzie mógł sprawdzić swój chiński znak zodiaku.

- Co roku, wspólnie z naszymi klientami i kontrahentami, świętujemy Chiński Nowy Rok. Działania w ramach akcji „Azja Express” to doskonała okazja do pozyskania nowych użytkowników azjatyckich produktów - komentuje Maciej Szała, współwłaściciel firmy De Care.