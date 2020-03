ICE to GO – innowacyjne lody w szaszetkach

Doskonałym wyborem w sezonie 2020 będzie linia Ice To Go, czyli lody w innowacyjnym formacie w saszetkach. To lody „do wyciskania” - idealne do zabrania w biegu. Ice To Go znakomicie wpisują się w trend żywności „to go”, będąc rewolucyjną nowością w kategorii lodów. Marka Augusto jest pierwszą, która ma w ofercie lody w tym formacie. W kategorii lodowej bardzo ważne są zarówno produkty o ugruntowanej pozycji na rynku, jak i nowości, dlatego Ice To Go powinny się znaleźć w ofercie każdego sklepu.