InPost przyspiesza start weekendowych dostaw do paczkomatów

Z uwagi na koronawirus, od 12 marca przez najbliższe trzy weekendy (do 29 marca) klienci, którym zależy na pilnym nadaniu lub dostawie paczki będą mieli możliwość skorzystania z weekendowej usługi bez żadnych dodatkowych opłat – standardowy koszt usługi to 4,99 zł brutto.

– Planowaliśmy start tej usługi dopiero w długi weekend majowy, jednak ze względu na olbrzymie zapotrzebowanie na usługi paczkomatowe, które zaobserwowaliśmy w ostatnich dniach przyspieszamy wprowadzenie dostaw weekendowych od czwartku 12 marca. Dodatkowo na czas spodziewanego największego natężenia zachorowań nadanie przesyłki z odbiorem w weekend będzie zwolnione z dodatkowej opłaty, gdyż zdajemy sobie sprawę, że w okresie faktycznej kwarantanny, w który powoli wchodzimy, usługi logistyczne będą jednym z ważniejszych kanałów zaopatrywania konsumentów w najpotrzebniejsze artykuły – mówi Wojciech Kądziołka, rzecznik prasowy InPost.

– Zachęcamy także e-sprzedawców, aby uruchamiali nadania weekendowe w swoich sklepach, bo właśnie tego oczekują klienci – zwłaszcza w okresie takich zagrożeń, jak obecnie. Już wcześniej kupujący w e-sklepach coraz częściej sygnalizowali nam zapotrzebowanie na wprowadzenie usługi natychmiastowych dostaw – dodaje.

W ramach „Paczki w weekend” przesyłki zostaną dostarczone do klientów w weekend, jeśli nadanie, czyli przekazanie paczki do paczkomatu lub POP albo złożenie zlecenia na odbiór przez kuriera, nastąpi w sobotę do godziny 13:00.

