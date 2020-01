Jaki będzie rok 2020 w handlu internetowym? Personalizacja, szybkie płatności i voice commerce

Postępującą cyfryzację naszego życia widać chociażby w tak przyziemnej czynności jak zakupy. A tuzy e-handlu prześcigają się w nowych rozwiązaniach, mających uprościć i uatrakcyjnić procesy zakupowe.

SI podszywa się pod człowieka, czyli chatboty w natarciu

Nie ma lepszej metody na nawiązanie trwałej relacji z drugą osobą, niż interakcja, która sprawi, że człowiek poczuje się wysłuchany i odpowiednio zaopiekowany. Jak to osiągnąć? Najszybciej – otwierając dział obsługi klienta. Co jednak zrobić, gdy Twoja firma nie może sobie na to pozwolić? Z odsieczą przybywają chatboty – oprogramowanie wykorzystywane w handlu, napędzane mocą algorytmów sztucznej inteligencji, które staje się coraz lepsze w naśladowaniu ludzi. Dzięki temu rozwiązaniu firmy mogą obniżyć koszty obsługi klienta nawet o 30 proc.

W e-commerce technologia ta znajduje szczególne zastosowanie. Według badania przeprowadzonego przez Symetria UX, wiodącą polską agencję specjalizującą się w User Experience, aż 54 proc. internautów, którzy mieli jakąkolwiek styczność z chatbotami, korzystało z nich przy okazji robienia zakupów, 28 proc. za ich pomocą zgłosiło błąd lub reklamację, a kolejne 28 proc. zapoznało się z firmową ofertą.

Dominacja market place’ów

Rok 2020 bez wątpienia należeć będzie do platform sprzedażowych. 100 największych przedstawicieli tej kategorii w mijającym roku odpowiedzialna była za sprzedaż towaru o łącznej wartości 1.66 bln USD, podczas gdy cały rynek e-commerce osiągnął wartość 2.86 bln USD. Oznacza to, że 100 największych market place’ów odpowiada za 58 proc. wszystkich zakupów w internecie. Tylko w 2018 r. zanotowano na nich 20-procentowy wzrost sprzedaży – wynika z danych 2019 Online Marketplaces Report. Tymczasem raport opublikowany przez Coresight Research przewiduje, że za dwa lata globalne przychody platform sprzedażowych, w porównaniu z rokiem 2017, wzrosną ponad dwukrotnie. Do roku 2022 ukształtują się one na poziomie 40,1 mld USD. Możemy więc spodziewać się rosnącej aktywności producentów i dystrybutorów, którzy przy pomocy market place’ów planują wejść na nowe rynki zbytu i znacząco zwiększyć swoje przychody.

Rozszerzone możliwości