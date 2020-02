Jeff Bezos, założyciel Amazona, przeznaczy 10 mld USD na walkę z globalnym ociepleniem

Badanie: Przyszłość e-handlu należy do trzech grup konsumentów

— Statystyczny Kowalski, jak również jego kuzyn zza oceanu, John Doe, mogą zaledwie pomarzyć o kwotach, które lekką ręką wydał na zakupy Jeff Bezos. Są to sumy tak astronomiczne, że powodują zawroty głowy. Tymczasem na naszym ekscentrycznym konsumencie nie robią one wrażenia. Majątek Bezosa Bloomberg szacuje bowiem na 130 miliardów dolarów — zauważa Sascha Stockem, ekspert w dziedzinie Amazona i CEO Nethansy, sopockiej firmy specjalizującej się we wsparciu sprzedaży na platformie Jeffa Bezosa.

10 miliardów dolarów, które Bezos planuje przeznaczyć na walkę z globalnym ociepleniem, to prawie 10 proc. wartości całego jego majątku. O Bezos Earth Fund, bo tak ochrzczona została inicjatywa, w ramach której dystrybuowane będą granty, świat dowiedział się z Instagrama.

— Ocieplenie klimatu jest największym zagrożeniem dla naszej planety. Chcę współpracować z innymi zarówno w celu wzmocnienia znanych sposobów, jak i odkrywania nowych metod walki z niszczycielskim wpływem zmian klimatu na planetę, którą wszyscy dzielimy — czytamy w poście opublikowanym na oficjalnym koncie multimiliardera w medium społecznościowym. Środki z funduszu mają powędrować do naukowców, aktywistów i organizacji non profit.

— Możemy uratować Ziemię. Jednak będzie to wymagać wspólnego działania dużych i małych firm, rządów państw, organizacji globalnych i osób prywatnych — kontynuuje Bezos i zapowiada, że pierwsze granty z nowo powołanego funduszu mają być rozdzielone już tego lata.

Cieniem na nową inicjatywę założyciela Amazona rzuca się fakt, że jego firma w ciągu roku emituje do atmosfery 44,4 miliona ton metrycznych dwutlenku węgla — wynika z danych opublikowanych w jednym z jej oficjalnych raportów. To więcej niż ślad węglowy Angoli, kraju zamieszkałego przez 30 milionów ludzi. Więcej CO2 po sobie niewielu. W tym niechlubnym gronie znajduje się bezpośredni konkurent Amazona, amerykańska sieć sklepów Walmart.

— Amazon nieustannie spotyka się z krytyką zarówno zewnętrznych aktywistów, jak i pracowników, którzy domagają się zredukowania olbrzymiego śladu węglowego, jaki pozostawia po sobie ich pracodawca. Organizowane są akcje protestacyjne. Wysuwane są również żądania, aby zarząd zobowiązał się ciągu najbliższej dekady zredukować emisję CO2 do zera. Taki cel wydaje się niemożliwy do zrealizowania, biorąc pod uwagę fakt, że Amazon to dziś największa platforma handlowa na świecie, która tylko w USA odpowiada za prawie 50 proc. całego rynku e-commerce i 5 proc. sprzedaży detalicznej. Takie obroty wymagają odpowiedniej logistyki, transportu itd. — komentuje prezes firmy Nethansa, Sascha Stockem.