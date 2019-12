Kary więzienia za serię włamań do hurtowni; straty ok. 3 mln zł

Sąd uznał oskarżonych za winnych zarzucanych im czynów. "Wina wszystkich oskarżonych nie budziła wątpliwości sądu" - powiedział w uzasadnieniu wyroku sędzia Andrzej Wach.

Grzegorz B. został skazany na 6 lat więzienia i 18 tys. zł grzywny, Krystian P. - 5 lat, 15 tys. zł, Mateusz D. - 3 lata, 10 tys. zł, Waldemar S. - 2,5 roku i 7,5 tys. zł i Jerzy K. - rok więzienia i 6 tys. zł grzywny.

Sprawcy włamali się do hurtowni w różnych miastach Polski. M.in. pod koniec listopada 2014 r. zablokowali alarm i weszli przez dziurę w dachu do hurtowni w Lublinie. Ukradli papierosy, karty telefoniczne i produkty spożywcze. Straty wyceniono na ponad 1,34 mln zł. Do podobnych włamań doszło wcześniej w Rzeszowie, gdzie skradziono papierosy warte 1,3 mln zł, a także w Olsztynie, gdzie złodzieje zabrali z hurtowni towar za ponad 170 tys. zł.

Według ustaleń śledczych, skradziony z hurtowni towar był pakowany do ciężarówki, która również była kradziona, a następnie przeładowywany do wypożyczanych wcześniej samochodów, którymi był zawożony do złodziejskiego magazynu. Następnego dnia wynajęte auta były zwracane do wypożyczalni.

"Włamania były dokonywane w podobny sposób. Podobny był model działania" - powiedział sędzia Wach.

Podkreślił, że częściowo proces miał charakter poszlakowy. Część oskarżonych została zatrzymana na gorącym uczynku popełnienia podobnych włamań w Rzeszowie, a jeden z nich złożył wyjaśnienia, w których przyznał się do winy i wskazał m.in. współsprawców takiego przestępstwa dokonanego w Lublina. Ponadto na miejscu jednego z włamań, na drabinie znaleziono ślady biologiczne zgodne z DNA Grzegorza B. Dowodem w tej sprawie były również zapisy z monitoringu.

Analiza wszystkich tych dowodów - jak dodał sędzia - pozwoliła na ustalenie, że "cały łańcuch" przestępczych działań podjętych w krótkich odstępach czasu można było przypisać konkretnym sprawcom.

Jak zaznaczył sędzia, wymiar kary jest zróżnicowany w zależności od roli poszczególnych oskarżonych w dokonanych przestępstwach. We wszystkich tych czynach kluczową rolę - według sądu - odgrywał Grzegorz B., któremu przypisano także kierowanie grupą przestępczą.

Wyrok nie jest prawomocny. Oskarżonych nie było na jego ogłoszeniu.