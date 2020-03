Kaufland: Dbamy aby produkty poszukiwane przez klientów były dostępne w naszych sklepach

View this post on Instagram

HoReCa to istotny biznes w strukturze Grupy Mokate – Intensywnie i z sukcesami sprzedażowymi rozwijamy ofertę dla segmentu HoReCa. To istotny biznes w strukturze Grupy Mokate, który notuje coraz lepsze wyniki rok do roku – powiedział Adam Mokrysz, prezes Grupy Mokate. #mokate #grupamokate #kawa #kawaziarnista #herbata #sprzedażkawy #sprzedaz #horeca #gastronomia #restauracja #hotel #detal #trendykonsumenckie #coffee #tea #artykul #wywiad #branzaspozywcza #portalspożywczy #portalspozywczy @mokate_official