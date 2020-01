Kaufland poszerza asortyment o odzież na bazie plastiku z recyclingu

W ofercie sieci Kaufland zadebiutowała nowa kolekcja odzieży sportowej marki Newletics, powstała m.in. z wykorzystaniem butelek PET pochodzących z recyclingu. To kolejny element kampanii Kaufland „Zróbmy to razem”, zachęcającej m.in. do ochrony środowiska i aktywnego trybu życia.