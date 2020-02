Kaufland zmniejsza ceny miesiąc przed obniżką podatku VAT

Obniżki obejmują artykuły codziennego użytku, w tym produkty spożywcze takie jak pieczywo i wyroby piekarniane, owoce, jak również produkty dla dzieci oraz niemowląt i wiele innych.

W wyniku nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług od 1 kwietnia 2020 r. w Polsce wejdzie w życie nowa matryca stawek VAT. Oznacza to, że niektóre kategorie produktów zostaną objęte inną stawką VAT, przez co będą one tańsze. Sieć Kaufland chce, aby jej klienci możliwie jak najwcześniej skorzystali na tych zmianach. Dlatego z myślą o konsumentach sieć w ramach akcji promocyjnej Ciach VAT obniża ceny wielu produktów jeszcze przed oficjalnym wejściem w życie zmian stawek VAT.

Planowaną obniżką cen objętych zostanie ponad 3000 produktów. Oznacza to, że klienci Kauflandu będą korzystać z atrakcyjnych cen ponad miesiąc wcześniej przed wejściem w życie przepisów o zmianie VAT.

W ramach akcji promocyjnej Ciach VAT klienci mogą skorzystać między innymi z oferty wyrobów piekarniczych oraz słodyczy.

